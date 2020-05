Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura registrano l’arrivo di due nuovi dirigenti. Sono, rispettivamente il vicequestore aggiunto Luigi Vessio proveniente da Bari e Gianni Albano da Ostuni(Brindisi). Subentrano a Fulvio Manco, vice questore aggiunto, ora alla guida della Squadra Mobile di Taranto, e a Maria Concetta Piccitto vice questore e nuovo responsabile del Commissariato di Polizia di Termoli. A tutti gli auguri di buon lavoro.

LA NOTA DELLA QUESTURA

Due nuovi funzionari per la Questura di Matera: il Vice Questore Luigi Vessio e il Vice Questore Aggiunto Gianni Albano

Il Vice Questore Luigi Vessio, 38 anni, proveniente dalla Questura di Bari, andrà a dirigere la Squadra Mobile in sostituzione del Vice Questore Fulvio Manco.

Il Vice Questore Aggiunto Gianni Albano, 35 anni, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Ostuni in provincia di Brindisi, è il nuovo dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in sostituzione del Vice Questore Maria Concetta Piccitto. Non è nuovo però del territorio materano avendo già diretto in passato il Commissariato di P.S. di Pisticci.

Il Vice Questore Aggiunto Fulvio Manco è stato trasferito a Taranto alla guida della Squadra Mobile mentre il Vice Questore Maria Concetta Piccitto andrà a dirigere il Commissariato di P.S. di Termoli.

Un augurio di buon lavoro a tutti i suindicati funzionari nelle loro nuove sedi.