Vespia(Fns Cisl) in Basilicata a sostegno distaccamenti Vigili del Fuoco

Appuntamento in piazza Mario Pagano, a Potenza, il prossimo 6 febbraio 2024, con il segretario della Funzione pubblica Cisl a sostegno della richiesta, supportata dallo stato di agitazione proclamato dal segretario regionale Gianfranco Salbini, per affrontare con chiarezza e definitivamente tutte quelle problematiche che impediscono, oggettivamente, ai Vigili del fuoco dei distaccamenti di Melfi, Lauria, Villa d’Agri e Pescopagano di operare in sicurezza e serenità-



A seguito dello stato di agitazione dichiarato in data 12 dicembre 2023 dalle OO.SS regionali

Cgil Cisl Confsal VV.F., per l’emanazione del Decreto del Capo Dipartimento n. 686 del

15/03/2023, relativo all’individuazione dei distaccamenti disagiati, con conseguente variazione

dell’orario di servizio nelle sedi distaccate di Melfi, Lauria, Villa d’Agri e Pescopagano.

Considerato che, dopo i tentativi di conciliazione previsti dalle normative vigenti, non hanno indotto le parti interessate a raggiungere un accordo.

Ritenuto che, simile atteggiamento ad libitum posto in campo dal Dirigente protempore del Comando provinciale interessato, non può essere accettato da codesta O.S. nel rispetto di tutto il

personale che rappresentiamo, la FNS Cisl Basilicata in data 6 febbraio 2024, organizza un sitin in Piazza Mario Pagano a Potenza dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

A tale iniziativa sarà presente anche il Segretario Generale Nazionale della FNS Cisl, Massimo

VESPIA

