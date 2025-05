Vespia (Cisl): Ministro, serve distaccamento VF nei Sassi e Stigliano

Dopo l’esperienza di Matera capitale europea della cultura nel 2019, che ha fatto registrare un incremento di visitatori e anche gli interventi del Corpo dei Vigili del Fuoco si pensava che il presidio per i rioni Sassi avrebbe dovuto essere una realtà da istituzionalizzare. Ma, nonostante i solleciti, non se ne è fatto nulla, pur in presenza di una costante richiesta di interventi al ”115” per soccorrere turisti che si perdono o incappano in incidenti nella gravina- tra i rioni Sassi e il Parco della Murgia. Il segretario generale della Fns Cisl, Massimo Vespia, con una nota inviata al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi- come riporta una nota, inviata anche al capo del DIpartimento del Corpo Attilio Visconti, al sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, al Capo del Cnvvf Eros Mannino e alla responsabile relazioni sindacali Renata Castrucci- ha chiesto di accogliere una richiesta, motivata da precise esigenze operative. Vespia ha,inoltre, chiesto di trasformare la sede rurale di Stigliano in Distaccamento.