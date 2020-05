Una giornata di pausa, ma niente ponte del 1 Maggio, per trattare di un argomento di indubbio interesse scientifico che lega continenti, maree e uno spaccato del malessere del pianeta Terra. Argomento ignorato da alcuni, si lamenta Franco Vespe, ma scienza e insipienza non vanno d’accordo sopratutto quando ci sono altri interessi e priorità da coltivare. Ma il virus a corona è lì e il nostro astronomo, pur non citandoli, si ritrova con gli 11 contagi positivi del 30 aprile e registrati dalla task force di Basilicata il 1 maggio. Gran parte dei quali nel Potentino e ancora una volta con le strutture sanitarie. Altro che pacche sulle spalle che lo zero sia il numero fisso del contagio. E allora tra campane, curve, parametri e incidenze il BelPaese si ritrova con le contraddizioni della riapertura a macchia di leopardo della riaertura. Calati i ricoveri, continuano contagi nelle zone rosse e i decessi. C’entrano qualcosa continenti e maree e la Luna?



“Torniamo alle nostre campane – scrive Vespe con tono polemico- dopo il break scientifico ritenuto a quanto pare irrilevante per le nostre testate televisive locali.Ormai non guardano più ciò che sta fra i loro piedi, ma hanno sguardi lunghi, dolenti, proiettati verso orizzonti planetari globalizzati. Intenti a concedere interviste di stampo cubano al compagno Fidel, sindaco di Matera. Gli infetti ormai, normalizzati, sono nella fase di coda. Non si chiudono a zero perchè ancora non si è trovata una cura o un vaccino e perchè diventa invisibile negli a-sintomatici. Questo ci dice, come si dice, che saremo per lungo tempo costretti a convivere con il virus e niente potrà essere come prima …per lungo tempo. I decessi stanno calando ma, come si può vedere, la campana non è ancora riempita. Un confronto tra la curva dei decessi con quella dei contagi (la curva Gamma). Fra decessi e contagi c’è un ritardo di 15 gg. tondi tondi. Praticamente – conclude -questo confronto ci informa mediamente del tempo in cui si evolve la malattia in un contagiato.Le curve ormai che comprendono l’evoluzione dei dati sono, al limite inferiore, la Gamma e, al limite superiore la funzione Landau. La proiezione dei decessi finali è compreso fra i 31 ed i 33 mila unità. Ormai la Gaussiana sembra stata abbandonata definitivamente. ”