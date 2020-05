Se le bufale esibite quotidianamente su questa o quella testata giornalistica del Nord, secondo le quali quelle zone sarebbero già nella fase 3…nonostante i dati su contagi e decessi, donassero buon latte l’intero Paese potrebbe pasteggiare a mozzarelle. Ma non è così e l’astronomo materano Franco Vespe si limita a osservare, e da oggi a ignorare, i falsi quotidiani sui dati della Lombardia che tra inchieste giudiziarie , spinte dell’imprenditoria a voler aprire a tutti i costi e prove di incoscienza della Milano da bere, spinge per mollare gli ormeggi. Contano i dati e su quelli non ci piove. Istat compresi. E dovrebbero far da riferimento alla ripresa dell’economia che non puo’ che non essere differenziata, altrimenti si verificheranno le forzature che sappiamo. Le curve dei grafici sono pronte e lo stanno evidenziando in queste ore a rialzarsi. In Basilicata dopo tre “0” contagi, l’inevitabile ripresa con i due casi di Tricarico dove è in atto il monitoraggio a tappeto. Tutto previsto, come le mille teorie e studi miracolosi che si susseguono in attesa del vaccino e, come se non bastasse, circola l’ennesimo allarme sull’arrivo di un altro virus resistente da Hong Kong. Finiamola, piuttosto evitiamo assembramenti…



“Eccoci qua dice Vespe, commentando i dati di domenica 10 maggio- Ieri nel pubblicare i nostri dati abbiamo registrato delle sospette discrepanze sui dati del contagio resi pubblici dall’Ist. Sup. di Sanità e pubblicate su importanti testate giornalistiche come il Sole 24 Ore ed il Corriere della Sera. Grazie ai link forniti da Biagio Russo ho avuto modo invece di apprezzare la qualità scientifica della Fondazione Bruno Kessler. Francamente non credo che si possano però fare proiezioni chirurgiche e proporre scenari deterministici ipotizzando aperture o meno dei diversi ambiti sociali e produttivi, come loro promettono. Però ripeto, la loro serietà è inconfutabile. Non si può dire la stessa cosa per i mass media che hanno ancora tradito quei pregiudizi Nord-Sud sui quali ci siamo a lungo spesi nei rapporti precedenti con fiera indignazione. Sono quelle testate che vogliono persuaderci con spot pubblicitari, di seguire loro e non le fake news diffuse dai social. Personalmente voglio riservare da ora in poi ostile e silenziosa indifferenza. Detto questo i dati oggi – conclude” sono tornati ad essere promettenti. I contagi sono diminuiti ( poi bisogna capire se ciò e dovuto alla svagatezza che ci possiede solitamente nei week end primaverili) e si sono definitivamente avviluppati intorno alla funzione gamma nella fase di coda che abbiamo rappresentato nel II grafico giallo che ho ingrandito. Sono scesi in Lombardia per la prima volta ampiamente sotto i 500. Anche i decessi sono scesi sotto il centinaio. Sappiamo ormai che la Lombardia traina i dati nazionali e stiamo prestando un’attenzione particolare ad essa A dopo dati regionali e curiosità scientifiche…”