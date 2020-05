Tra lo zero e i 10, gli 8, gli 11 e ritorni, magari con qualche errore ma i dati della Basilicata, piccoli finchè si vuole e comunicati in ritardo dopo che i luoghi di analisi finiscono anche fuori regione, non promettono nulla di buono. Con gli errori di calcolo o di analisi, per esempio, che annullano le 4 positività di Tolve. E la fase 2 nei grafici e nelle curve dell’astronomo materano Franco Vespe, ritornato al lavoro dopo un giorno di pausa, non promette nulla di buono. L’andamento è sempre più uguale a una feluca, il cappello degli universitari, dal colore diverso a seconda delle facoltà, non promette nulla di buono. E Vespe, ma non solo lui, giustamente si incazza, nel vedere assembramenti di persone per prendere caffè, gelati o ricominciare a chiacchierare prima a due metri, poi a uno e poi a pochi centimetri come se nulla fosse. Per il virus a corona è una pacchia. Ma stiamo attenti. La ricognizione fa rischiare l’impennata e questo non va bene. Vespe comunque è franco nell’esprimere perplessità sulla Lombardia, che non è ancora uscita dalla prima fase. Le forzature prima o poi creano sconquassi e si vede. Meglio le altre a cominciare dal Piemonte, che si è dato una regolata, la Puglia. Per Lazio e Campania rischi dietro l’angolo. Ognun si guardi in casa. A cominciare da Matera…



” Il trend ormai è chiaro.- scrive Vespe-Gli infetti si stanno sempre più assottigliando e ormai l’andamento che rappresenta la funzione Gamma è quella giusta. Ha la forma del cappello degli universitari da festa della matricola! Ormai lo zoccolo sottile per ora è inevitabile e la sua propaggine non è affatto rassicurante. E’ uno zoccolo che può sempre re-innescare nuovi contagi. Non dobbiamo abbassare la guardia. Stasera sono uscito ed ho trovato troppe… troppe persone in giro. Così non va! Gente che faceva la fila per prendersi il gelato. Capisco il bisogno di tornare a vivere, tuttavia ancora non possiamo permetterci la piena normalità. Lo dimostrano i dati dei decessi. Siamo risaliti sopra i 200 e questo non va bene. Cambia poco questo nuovo dato rispetto al trend che insegue la funzione Gamma. Dovremmo comunque poter mantenere il numero di decessi sotto la soglia dei 32.000” E spera di fare le prime riflessioni sui casi testati che gli ha suggerito di analizzare Ennio Fenis Buonanno.



“La Lombardia – aggiunge-la fa sempre da padrona. Ancora troppi morti. Decisamente le cose nella nostra Lombardia le cose non stanno andando bene. Io non l’avrei promossa ancora alla fase 2. COme non sta meritando la promozione il Lazio che presenta drancamente (?) un andamento anomalo ed in preoccupante ritardo. I decessi non stanno ancora nella fase di discesa. Perfettamente gaussiano è invece l’andamento dei decessi e dei normalizzati del Piemonte. Insomma il Piemonte sta diventando una regione modello nel