Giornata delle Palme di pace, senza i bimbi in giro a offrire i segni di benedizione e gli annunci di una Pasqua ancora blindata fino…al 25 aprile e al 1 maggio, se non ci saranno fatti nuovi dopo Pasquetta. Grafici e andamenti su ricoveri, contagi e decessi (quelli non sanno in calo) indurrebbero all’ottimismo e a un quadro più sereno da prendere con le pinze. Ma il nostro astronomo, Franco Vespe, dispensa un briciolo di ottimismo, pur consapevole che la matematica non è un’opinione e che l’imponderabile è dietro l’angolo. Tanto più che gli ospedali, a cominciare da quelli lucani, continuano a far registrare casi di contagio e che le ordinanze contumaciali – i provvedimenti dei sindaci per le persone risultate positive al covid 19- presso le rispettive abitazioni sono una bomba a orologeria, per il resto della famiglia. E qui i messaggi video dei ventriloqui della politica lasciano il tempo che trovano. Ma restano le forchette dei grafici a campana e quelle reali del piatto domenicale, che mette d’accordo tutti. E veniamo all’astronomo, con le analisi del sabato del villaggio.

” Sono aumentati – dice Vespe-in modo non previsto i contagi anche se, il trend discendente è ormai confermato e più che robusto. Questo aumento non dovrebbe preoccupare perchè dovuto ad un maggior numero di tamponi effettuato. Bisogna però verificare veramente se questo aumento è legato al concomitante aumento del numero di tamponi. Infatti ieri (venerdi) il dato dei contagi della Lombardia era ben compreso nella campana ed i tamponi sono aumentati proprio in quella regione. Per i decessi invece il valore di oggi è compreso nella forchetta indicata ieri. Quindi l’andamento a campana è ancora valida. La forchetta dei decessi per domani è compresa fra 557 e 663; mentre la forchetta dei decessi totali finali è compresa : [19463-20852]. Stiamo ahime! ormai stabilmente sopra le 20.000 perdite. A più tardi l’analisi dei dati dalle regioni. Abbiamo aggiunto i grafici di Lombardia e Veneto per vedere qual è l’andamento dei contagi e dei decessi. Ormai la Lombardia sta nella fase di decisa decrescita sia di infetti che di decessi. Si dimostra anche che la decrescita degli infetti segue le linee della campana in modo abbastanza simmetrico. Per il Veneto invece abbiamo che il numero di decessi ancora è nella fase di picco. Quindi le modalità di applicazione dei tamponi sembra non perturbare la decrescita dei contagiati”.



E veniamo alle proiezioni della Settimana Santa. “Ci aspettiamo – conclude- una coda un pò più lunga nella fase di epilogo della epidemia. Abbiamo inserito anche i grafici di Puglia e Basilicata. I contagi sembrano anche da noi in decrescita. E’ particolarmente avanzata la decrescita per la Basilicata dove fra l’altro ci sono pochissimi decessi. Pertanto per la Basilicata ancora pochi giorni e potrebbe essere fra le prime regioni ad uscire dall’emergenza. La Puglia ha un anomalo andamento dei decessi. Sono in leggera crescita lineare e sono molto indietro rispetto ai contagi”. E ritorniamo alla matematica dell’Infinito. Ma Leopardi non c’entra nulla.