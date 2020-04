Lo avevamo detto, scritto e il nostro astronomo materano Franco Vespe continua a ripeterlo: calma e gesso perchè dalla Quarantena non siamo usciti e la fase 2 va affrontata senza fughe in avanti. Lo confermano i dati altalenanti e i grafici che hanno spaccato anche le campane più solide, come quella che tra difformità, realtà e creatività va sotto il nome di Landau. Niente equivoci. Qualcuno penserà alle carrozze chiuse dell’Ottocento della nobiltà europea o all’attore Martin Landau della serie ”Spazio 1999”. E a questo ci siamo vicini visto che si tratta del noto fisico russo Lev Landau. Una pagina transiberiana tra i tanti contatti internazionali di Franco Vespe che ci aiuterà nella lettura dei grafici. Lui si ferma ai numeri, agli aspetti epidemiologici medici,esperti, virologi e, purtroppo, confusionologi che alimentano speranze di soluzione immediata della crisi. Ma veniamo ai dati statistici di Pasquetta

” Possiamo dire che non sia andata molto bene- commenta Franco Vespe- Sia i valori dei decessi che dei nuovi contagi (i nostri in giallo sono normalizzati ai nr. di tamponi) sono sopra le nostre campane. Anche in questo caso ci sono tre regioni che fanno sballare le proiezioni:La Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. La Lombardia oggi ha avuto un incremento di più di 150 decessi rispetto ad ieri. Questo può far pensare ad un cattivo conteggio di ieri. ll Piemonte invece è in ritardo. I decessi stanno ancora nella fase di picco e si aggirano intorno i 100 casi; mentre i contagi oggi sono dentro la campana. Siamo comunque lontani della cessazione dell’emergenza. Nel grafico dei contagi, oltre alla campana simmetrica, quella sghemba (color nero), abbiamo inserito una “non campana” di Landau.La distribuzione di Landau fu sviluppata dal grande fisico sovietico Lev Landau. E’ una distribuzione generalizzata adatta a descrivere la perdita di energia subita da una particella “veloce” che attraversa uno strato di materia di spessore fisso (ma piccolo). Come tale, la distribuzione di Landau modella un certo numero di fenomeni di fisica e chimica”.



Una considerazione che porta ad analizzare l’efficacia di metodo e dati. ” Funziona bene nell’interpolare gli ultimi dati dei contagi -aggiunge l’astronomo materano- ed ha un decadimento molto lento non esponenziale. Questo può vuol dire che probabilmente si sono innescati nuovi focolai in quelle regioni. Qualcosa lì non sta funzionando. La Basilicata e l’Umbria francamente sono le due regioni in cui l’emergenza pare cessata ! A dopo peri grafici regionali…Eccoli. Ho messo il Piemonte e l’Emilia Romagna. Ambedue le regioni mostrano valori fuori campana, ma desta particolare preoccupazione il Piemonte che, non solo è fuori la campana ma è anche in ritardo. Siamo ancora per i decessi nella fase di picco Ciò vuol dire che ci sono stati focolai anche dopo il lock down. Al contrario Marche e Lazio mostrano un andamento fisiologico compatibile con le gaussiane ed in fase di avvicinamento alla fine. Come dicevamo Basilicata ed Umbria, soprattutto quest’ultima, sembrano ormai prossimi all’uscita dall’emergenza e si potrebbe anche pensare alla fase 2…con prudenza” Condividiamo. Ma suggeriamo di sostituire all’ostico e poco comprensibile (da addetti ai lavori) lock down con l’italico, chiusura, serrata, quarantena. Funziona e lo capiscono tutti. Anche quelli che fino a ieri non sapevano chi fosse Lev Landau.