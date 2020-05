Come volevasi dimostrare. Appena si allentano le maglie delle limitazioni domiciliari, con tutte le necessità legate alla ripresa produttiva e sociale del BelPaese, è inevitabile che i dati su contagi, decessi aumentano, pur in presenza di un buon numero di guarigioni. E così l’astronomo materano Franco Vespe, dal suo laboratorio Vespestat, non può che incavolarsi di brutto commentando i dati dei grafici di curve e campane nella ricorrenza della dipartita di Napoleone Bonaparte nell’isola di Sant’Elena. Era il 5 maggio 1821… Reminiscenze storiche e licenze poetiche a parte, ricordando l’Ode manzoniana, la piega presa va controllata. Serve tanta responsabilità. Anche in Basilicata dove ri ripropongono vecchie e nuove problematiche organizzative, evidenziata da smentite di sindaci (è il caso di Tolve) precisazioni di Regione, Asm e via elencando. Le campane continuano a suonare a martello come nella settimana di Quaresima o Quarantena. E Vespe non nasconde di essere su tutte le furie.



“Sono furibondo- commenta.Ma vi rendete conto cosa è accaduto? Abbiamo raddoppiato i decessi e siamo tornati a sfiorare i 400 decessi. Siamo ripiombati nella situazione di una settimana fa. Capisco che dobbiamo ripartire e dobbiamo dare l’impressione, madama la marchesa, che tutto va bene e si può aprire, ma non possiamo sfoderare sorrisi, quando da qualche buco nero vengono sfornati ancora storie, memorie troncate violentemente dal COVID. Ma dov’è questo buco nero ? Piace vincere facile: Lombardia! guardate! Ci sono più di 100 decessi di troppo rispetto alla gaussiana. Ce ne sono altri 20 dall’Emilia. Non vi faccio vedere i grafici delle altre regioni, ma vi dovete fidare, seguono tutti l’andamento della campana gaussiana! Ma che mi frega che le terapie intensive diminuiscono se la gente continua a morire ? Che dato positivo è ? Ma allora non bisogna aprire ? Certo che bisogna aprire! Ma proprio quelli che sbraitano di più sono – conclude Vespe-quelli che devono stare più attenti! E poi questi R0 sotto l’1 poi sciorinati per regione non mi convincono! Devo andare a controllare direttamente stavolta per capire come si proietta sulla forma delle nostre campane…”