L’aveva detto è alla fine il clima festaiolo, giustamente, da virus a corona ha finito con l’aggrovigliare le corde delle campane dei suoi grafici da covid 19 a causa dell’aumento dei contagi e decessi sopratutto al Nord, Lombardia in primis, con tanto di preoccupazioni per l’effetto a catena che potrà esserci al Sud. In Basilicata due contagi con i dati diffusi ieri dalla task force regionale, e riferiti a martedì 19 maggio, con due casi riferiti a corregionali provenienti dal Piemonte. Sotto le cento unità i covid positivi e un solo ricoverato in terapia intensiva. Bene, direte. Ma Vespe, che non ha fornito la notte scorse le rilevazioni per i motivi detti sopra,è preoccupato per greggi e mandrie di persone che potrebbero muoversi a partire dal 3 giugno da e per la nostra regione. Per quella data, lo diciamo per la scelleratezza e per la cronaca, Matera continuerà ( almeno fino a oggi)a non avere la disponibilità di una struttura alberghiera alternativa alle abitazioni per i contumaciali…Nel frattempo vanno avanti i lavori per gli ospedali tenda donati dal Qatar. Vespe, intanto, intona ”Caravan Petrol” del contagioso cantante napoletano Renato Carosone…I prossimi dati sulle curve a duna come le gobbe di cammelli e dromedari.