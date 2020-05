Da parte per un po’ campane, curve, dati e report sulle impennate da covid 19, che rischiano di mandare all’aria quanto fatto durante il confinamento domiciliare, l’astronomo materano Franco Vespe si è preso una paura di riflessione…per cercare di dare scacco matto al virus a corona. E le pedine coronate, con re, regine e alfieri, sono pronte per conquistare la scacchiera con la mossa che non ti aspetti. Naturalmente si tratta di una mossa con arrocchi che impone di avere sempre aperti gli occhi, perchè la partita viene seguita on line dai contendenti di sempre di Cina, Stati Uniti e Russia che hanno tutto l’interesse a osservare i movimenti per dare scacco matto all’avversario per aggiudicarsi il business dei vaccini. A Vespe questo interessa poco, rilassato come è a prendersi una pausa giusta e ad azzeccare la mossa per far saltare il banco. Partita agli inizi e tanta pazienza. Ce ne vuole per battere il virus a corona, magari facendola saltare come i tappi delle bottiglie di birra che hanno ripreso a comparire su tavoli, tavoline e tavolate con la ripresa della movida. Vespe preferisce tè, caffè e tisane per sanificare le strisce malsane di un virus giunto, guarda caso, alla mossa n.19…