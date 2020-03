Ottimismo appena abbozzato per l’astronomo materano Franco Vespe, che ha a che fare con una forchetta ballerina tra i dati delle curve statistiche, che finiscono nel piatto dei diversi sughi ( e’il caso di dire) dove si insapora il corona virus, tra decessi in aumento, contagi a macchia di leopardo, guarigioni così cosi e zone rosse in aumento come sta accadendo in Basilicata, con Irsina, Tricarico e un pezzo del territorio di Grassano destinate alla quarantena. E allora occorre aspettare. E’ sabato e arriva l’ora legale. Per Vespe non cambia nulla, che commenta i dato della giornata trascorsa

“Giornata campale con dati poco incoraggianti – dice Vespe- Il numero di decessi ha sfondato quota 900. Il più alto dato giornaliero da quando l’Italia è stata travolta dalla pandemia.. Il valore era al di fuori della forchetta che avevamo indicato ieri ed ha riportato ad oggi il raggiungimento del picco. Esso ha fatto leggermente lievitare la forchetta relativa al numero di decessi totale. Questo ci fa capire che il periodo del picco è tutt’altro che lieto, ma costellato di numeri così grandi mai riscontrarti prima. Altrimenti che picco è ? Aspettiamo nei prossimi giorni se c’è una riduzione dei numeri. Per quanto riguarda invece gli infetti il trend discendente è stato confermato e sembra che il picco sia stato superato un paio di giorni fa. Sempre più necessario andare a vedere i dati disaggregati”.

E l’astronomo della Città dei Sassi va oltre i confini regionali. “In particolare quelli della Lombardia – commenta Vespe-dove sono starti registrato il picco di decessi…Ovviamente più in la posteremo i grafici anche della Puglia. I dati della Sicilia (pare che Musumeci sia particolarmente preoccupato) ancora sono relativamente scarsi per poter fare una loro analisi statistica. Quindi non si comprende francamente ii toni del suo presidente così drammaticamente allarmanti. Se questo serve comunque a far restare a casa le persone…W Musumeci!”. Ma c’è poco da esultare. L’ Isola è isolata