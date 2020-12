Niente grotte del Parco rupestre essendo interdette quelle di Murgia Timone, a causa di lavori edili simili a quelli di cantieri da lavori a misura ma senza tener conto che si è in un’area patrimonio dell’Unesco, ma la fredda panchina di Piazza del Sedile per le ultime sui vaccini rimasti per strada (quelli antinfluenzali) e su quelli che arriveranno con il contagocce fino alla prossima estate ( anti covid 19). Franco Vespe, astronomo con la passione dei numeri delle curve e delle statistiche sulla pandemia, scuote la testa e commenta con un ” Speriamo bene, povera Basilicata” riferendosi alla curva sempre in discesa dello spopolamento, dell’emigrazione e di una popolazione sempre più anziana che continua pagare un conto sempre più salato verso il coronavirus.” Purtroppo – commenta – non si è andati aldilà dei pronunciamenti. C’è bisogno di medicina del territorio, ma siamo fermi agli ospedali che non consentono a causa dell’epidemia di curare e per tempo le malattie normali e non sono per gli anziani. Paghiamo le scelte scellerate delle cicale e degli sciacalli del passato e delle iene ridens del presente. Senza offesa per questi animali ma avremmo bisogno di formiche, di aquila e di buoni per tirare la carretta della ripresa. Da parte i somari che con la loro supponenza ci hanno portato dove stiamo. Ai materani, alla gente di Basilicata consiglio di riguardarsi rispettando le regole anticontagio della distanza fisica, non sociale, della mascherina e del lavarsi le mani e, sopratutto, di informarsi per bene prima di prendere per oro colato quello che viene dispensato da dichiarazioni di esperti e superesperti che spesso si contraddicono, creando confusione”. E qui veniamo al vaccino anticovid con varianti e tipologie.



” C’è bisogno di sicurezza – conclude Vespe- ma non ci sono in giro certezze assolute tranne la data di inizio del giorno dell’avvio del vaccino in Europa, il V-Day, che vedremo anche in Italia a partire dal 27 dicembre. Un evento mediatico che farà da apripista alla campagna di vaccinazioni su base volontaria con un numero di vaccini, che arriverà a scaglioni. Stiamo tutti con i piedi per terra e quanto ai dubbi su durata, efficacia, che sentiamo di qua e di là, abbiate fede…e fatevi guidare da cuore e ragione. Anche perchè c’è un altro vaccino che attendiamo e riguarda la crisi economica, supportata da quella ricorrente e strumentale della politica, che è la vera palla al piede dei ritardi del BelPaese. SI dovrebbe cominciare con la riapertura della scuola. Tornerà con la Befana, il cappello alla romana – quello di Conte e soci- viva viva…” Ma sì, scherziamoci sù anche con la mascherina.