E mentre la Basilicata fa registrare ancora quota zero nei contagi e la Lombardia tiene banco con le sue contraddizioni l’astronomo materano, Franco Vespe, riannoda le corde delle campane e le tiene unite con le considerazioni di sempre. Il virus a corona, covid 19, non è in poltrona e sta per dare un altro scossone almeno fino alla prima settimana di giugno. Poi si vedrà con le riaperture di attività comunque sollecitate e in relazione al senso di responsabilità da parte di quanti continuano a sottovalutare il pericolo contagio. Attenzione anche da parte nostra, nonostante le prove e le controprove di sottrazione di dati e verifiche sul campo di cosa non va. Naturalmente qualche intoppo come ci ricorda Franco Vespe ci può stare…



“Ormai – dice Franco nella notte di venerdi 15 maggio-siamo lanciati nell’applicare l’approccio delle bi-campane. Anche oggi i dati non sono confortanti. L’uso delle bi-campane ci sta facendo capire tante cose se disaggreghiamo i dati. Per ora posto solo i dati sui contagi. Più tardi invece posterò i dati dei decessi. Stasera ho rappresentato l’andamento della sola Lombardia (data anche ieri), L’andamento dell’Italia senza la Lombardia e, infine quello dell’Italia, sottraendo i dati di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna; ovvero delle 4 regioni più contagiate. I risultati sono stati sorprendenti ! Della Lombardia (grafico a sinistra in basso) ormai sappiamo qual è il suo andamento. C’è stato un robusto secondo picco il 26 Aprile (tutti hanno avuto il primo picco a fine Marzo) molto largo che ha prodotto uno strascico corposo che porrà fine all’emergenza verso il 5 Giugno. Stiamo parlando di contagi complessivi che si aggireranno sui 90.000. Sorprendenti invece sono i dati Italiani se sottraiamo i dati della Lombardia. Il II picco è stato anticipato al 20 Aprile però è stato molto più stretto di quello Lombardo tant’è che la fine dell’emergenza avverrà il 22 Maggio”. Altra prova matematica sui dati di altre regioni. ” Ho provato – conclude’- a sottrarre ai dati italiani anche quelli di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, per capire cosa succede al resto dell’Italia che sembra si sia sottratta al rogo del contagio. I dati sono sorprendenti perché, anche sa stiamo trattando numeri molto più ridotti delle regioni del Nord, devono farci preoccupare. Esiste anche qui un secondo picco allineato con il dato dell’Italia senza la Lombardia; tuttavia esso è molto largo tant’è che procrastina al 9 Giugno la fine dell’emergenza. Cosa significa questo ? Significa che anche il resto dell’Italia deve stare molto attenta perchè la nottata ancora non è passata. Una nota di merito va fatta per le regioni Emilia Romagna, Veneto e, anche se tardivamente, per il Piemonte, perchè sono le Regioni che hanno saputo più efficacemente domare i numeri del contagi. Sono infatti loro che restringono la larghezza delle campane. I dati sui decessi non li ho dati perche il programma si e intoppato”. Viva la sincerità e questo rende comprensibile e ”umani” i comportamenti di quanti operano con la logica di formule matematiche, fisiche e curve a campana.