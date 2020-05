Lo abbiamo incrociato in via del Corso lungo i ” Navigli” materani come dice lui -nella nota di commento ai dati dell’8 maggio con tanto di mascherina gialla- e Franco Vespe ci aveva anticipato le sue preoccupazioni da liberi tutti che dalla Lombardia, in particolare, alla Campania, alla Puglia e in scala anche dalle nostri parti. E cifre e curve gli hanno dato ragione. Da noi siamo, per ora a quota zero sui contagi, con un incremento sui guariti e con un decesso della scorsa notte. Il nostro astronomo va oltre le norme di sicurezza e ci tiene a precisare che la cura all’epidemia da virus a corona arriva solo dopo verifiche delle sperimentazioni. ” Diamo tempo agli scienziati- dice Vespe- di verificare, testare e mettere a punto. Poi puo’ capitare anche un colpo di fortuna e cure efficaci e vaccino arrivano quanto prima. Ma niente eccessi come si raccomanda da più parti per evitare i contagi. Ne usciremo. Ma senza esaltazione”. E se lo dice Franco Vespe che per professione deve avere la testa per aria c’è da credergli.

“Ecco i nostri grafici-dice Vespe- Abbiamo fatto un pò tardi stasera perchè sono uscito per prendere un aperitivo sui navigli materani!Comunque Matera dalle 5 alle 8 di sera diventa affollata. Si anima! La differenza che forse un pò qui a Matera ce lo possiamo permettere (forse); mentre Milano proprio no! Milano dovrebbe permanere ancora nella fase 1. Plauso al sindaco Sala che si è inalberato per l’incoscienza dimostrata da una piccola minoranza auto-lesionista di Milanesi. Oggi ancor più di ieri i decessi sono in maggioranza lombardi. Ormai siamo sopra il 60% di quelli nazionali e contagi che veleggiano costanti ad un ritmo di 700 al giorno. Anche i contagi si stanno re-impennando. Questo deve destare davvero seria preoccupazione. Probabilmente ci vuole qualcuno che prenda decisioni draconiane per la Lombardia. Se vogliono possiamo prestargli per un paio di mesi il Presidente della Campania.De Luca! Lui si che i lanciafiamme li sa utilizzare e sa dare la caccia ai cinghialoni. Si devono liberare una buona volta del complesso della locomotiva e devono capire che questo è il momento di affidarsi una volta per tutti alla locomotiva italiana, di spogliarsi di ogni superbia, e fare il “paziente” paziente”. Ci vorrebbe la curva di Giobbe…quella della pazienza. A Franco il compito di attivarla.