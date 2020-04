Il comune di Tricarico continua ad essere “zona rossa” ma la risposta dei suoi cittadini è davvero esemplare. Una comunità che si è stretta attorno a se stessa, ai bisogni dei cittadini, facendo ognuno la propria parte anche con piccoli gesti che diventano fondamentali in un momento di incertezza e squilibrio come quello attuale.

Il Vescovo Mons. Giovanni Intini ha colto proprio questo aspetto nella sua preghiera della Domenica delle Palme. Egli stesso ha fatto visita al Centro Riabilitativo don Gnocchi per benedire e consegnare le palme e non ha dimenticato le forze dell’ordine che presiedono in diversi punti il paese, portando loro un caffè caldo.

In questo momento delicato della vita della Comunità di Tricarico, sono i piccoli gesti semplici e concreti quelli che possono dare sollievo e coltivare la speranza. Rientrano tra questi gesti la solidarietà e la riconoscenza, dunque, verso le forze dell’ordine che in questi giorni vigilano sulla nostra cittadina e l’attenzione verso gli ammalati ricoverati presso il Polo Riabilitativo “Don Gnocchi” e l’Ospedale distrettuale “Rocco Mazzarone”. Il dono di un caffè caldo a chi vigila per far rispettare le necessarie norme di sicurezza, è un gesto semplice ma che dice la riconoscenza verso questi uomini e donne che nell’esercizio delle loro funzioni, vigilano sul bene comune.



Così la preghiera fatta dal Vescovo Intini, la Domenica delle Palme davanti all’ingresso del Centro “Don Gnocchi” ha voluto essere un gesto di prossimità e attenzione verso i degenti, i medici, gli infermieri, il personale ausiliario e tutti coloro che si prodigano per il bene del prossimo.

“Due figure ci ispirano questi gesti, ha detto il Vescovo: il buon samaritano, che si ferma per prendersi cura e il Cireneo che aiuta Gesù a portare la croce. Due immagini che ci parlano di Gesù, che ha dato l’esempio e due immagini che parlano a noi per chiedervi di farci prossimo.

Celebrare la Pasqua di Cristo per i Cristiani oggi significa anche questo: fare gesti piccoli per seminare speranza.