“VertiGinosaeMarina’’, AL VIA LA RASSEGNA “CineFest’’

Questa estate la gravina di Ginosa e il nuovo lungomare di Marina di Ginosa si trasformeranno in sale cinematografiche all’aperto.

Prende il via il 21 luglio il “CineFest’’, la rassegna cinematografica rientrante nel calendario degli eventi culturali dell’estate 2023 intitolato “VertiGinosaeMarina’’ organizzato dal Comune di Ginosa.

Una rassegna cinematografica estiva gratuita pensata soprattutto per i più piccoli, ma anche per gli adulti. Tre le proiezioni per i bambini con il grande cinema di animazione: “Wall-E’’, “Minions 2’’ e “Clifford – Il grande cane rosso’’.

Per i più grandi, invece, due appuntamenti: il 5 agosto il regista Alessandro Piva presenterà il suo cult pluripremiato “La Capagira”. Il 6 agosto, proiezione del film di Pio e Amedeo, “Belli Ciao’’.

Due splendide location per gustare un bel film all’aperto sotto il cielo notturno estivo: l’anfiteatro del Rione Casale nel cuore della gravina di Ginosa (raggiungibile attraverso Via Burrone) e il nuovo lungomare di Marina di Ginosa.

INGRESSO LIBERO