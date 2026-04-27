“Vertenza Natuzzi”: giovedì, si incontrano i Consigli comunali di Santeramo in Colle, Altamura e Matera

“Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica, sessione straordinaria urgente, monotematica, aperta e congiunta tra i Comuni di Santeramo in Colle, Altamura e Matera alle ore 09:00 di giovedì 30 aprile 2026 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. “Vertenza Natuzzi: iniziative urgenti a tutela dell’economia locale, dell’occupazione e della coesione sociale”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale, la seduta del Consiglio indicato in oggetto si terrà eccezionalmente presso il teatro “Il Saltimbanco” dell’Istituto Salesiano di Santeramo in Colle, sito in via San Domenico Savio n. 20.” E’ quanto comunicato dal consigliere anziano del Comune di Matera, Donato Antezza ai colleghi con una convocazione ad horas sulla vicenda che vede mobilitati i lavoratori di questa realtà produttiva per l’incerto futuro che si prospetta. La convocazione (Visto l’art. 43, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale che stabilisce “Per le riunioni in via d’urgenza, l’avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima”) si specifica che è conseguente “dell’invito a firma del Presidente del Comune di Santeramo” e della “nota del Sindaco Antonio Nicoletti, acquisita al Protocollo gen. dell’Ente n. 0039077/2026 del 27.04.2026, che si allega, con cui si richiede la convocazione straordinaria e urgente di un Consiglio comunale congiunto con il Comune di Santeramo e il Comune di Altamura per la trattazione del suddetto argomento”

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