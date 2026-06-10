Vertenza Miccolis. Sindacati dal Prefetto. Vanno evitati paralisi e licenziamenti

La locandina preparata dalla Filt Cgil di Matera, in vista dell’incontro di venerdi 12 giugno alle 15.30 in Prefettura. riassume preoccupazione e cosa occorre fare per salvare, a cominciare dalla tutela dei posti lavoro, per il servizio di trasporto urbano in scadenza al 30 giugno prossimo e aggiudicato ad altro soggetto. L’azienda Miccolis , dopo il mancato accordo con il sindacato, del 26 maggio scorso, ha proceduto con la messa in mobilità degli organici. L’argomento è stato trattato con l’approvazione di un ordine del giorno in consiglio comunale e preceduto con delibera di giunta n.149 del 5 giugno scorso con la ‘’ Costituzione nel giudizio iscritto al n.4520/2026 dinanzi al Consiglio di Stato, conseguente al ricorso per ottemperanza alla sentenza n.1117/2026 del consiglio di Stato, sezione V, proposto dalla società autolinee Dover srl-affidamento dell’incarico all’avv. Camilla Pastore’’. In Prefettura si va al tentativo di conciliazione su cinque temi: mancata firma del contratto di servizio, procedura di licenziamento collettivo, richiesta di proroga da parte della Dover , condizioni del prosieguo del servizio dal 1 luglio 2026. ‘’Il diritto alla mobilità è un diritto di tutti-scrive la Filt Cgil sul manifesto, Non possiamo permetterci il caos’’.



LA RICHIESTA AL PREFETTO

S. E. Il Prefetto di MATERA Via XX Settembre, 2 MATERA Egregio Dott. Antonio Nicoletti Sindaco della Città di Matera Dott. Paolo Milillo Dirigente Trasporti Comune di Matera Dott. Daniele Fragasso Assessore ai Trasporti Comune di Matera Autolinee MICCOLIS s.p.a. Amministratore Univo Via delle mammole 26. 70026 MODUGNO (BA) Commissione di Garanzia Per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Piazza del Gesù, 46 00186 ROMA

Oggetto: Tentativo Obbligatorio di Conciliazione Miccolis Matera, applicazione delle norme vigenti collegate Eccellenza/e Egregi Signori/e le Scriventi Segreterie Regionali di Basilicata fanno seguito allo stato di agitazione per i seguenti motivi: -mancata firma del contratto di servizio; -procedura di licenziamento collettivo; -la richiesta di proroga da parte della dover; -le condizioni del proseguo del servizio a partire dal 1 Luglio 2026; Eccellenza, in relazione a quanto previsto dal punto B) – Divieto di Azioni Unilaterali -, e al punto D) – Seconda fase della procedura – della Delibera 18/95 del 16 Marzo 2018 della Commissione di Garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, vi chiediamo di essere convocati al fine di effettuare, un tentativo Obbligatorio di Conciliazione sulle problematiche sin qui esposte, propedeutico per proclamare una prima azione di sciopero del Settore Regionale. L’occasione, per salutarLa distintamente. POTENZA, 3 Giugno 2026 Distinti saluti. FIILT-CGIL FIT-CISL ULIT-UIL Firmato digitalmente 1