Vertenza Miccolis. Continua il servizio trasporto urbano. Filt Cgil ricorda priorità

Le rassicurazione venute dall’incontro in Prefettura sulla continuità del servizio di trasporto urbano, anche dopo il 1 luglio, per il quale si attende un atto ufficiale di proroga in attesa che si espletino tutte le procedure di verifica sul bando aggiudicato ad altra impresa e sul ricorso al consiglio di Stato, rappresentano un segnale importante per una evoluzione si spera ”positiva” della vertenza per i lavoratori dell’azienda Miccolis e su quanto va mantenuto per la mobilità della comunità locale. Filt Cgil esprime una valutazione positiva su quanto emerso, ma attende ”certezze, tutele e una vera strategia per i servizi di mobilità nella città dei Sassi”. La verifica e la chiusura, auspicabile della vertenza, in un prossimo incontro con data da fissare.



FILT CGIL MATERA

COMUNICATO SINDACALE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: NESSUNA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. POSITIVO L’ESITO DEL TAVOLO IN PREFETTURA. ORA SERVONO CERTEZZE, TUTELE E UNA VERA STRATEGIA PER LA MOBILITÀ DI MATERA.

La FILT CGIL di Matera valuta positivamente l’esito del tavolo convocato in data odierna presso la Prefettura di Matera per affrontare la complessa e delicata vicenda relativa al cambio di gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano.

L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto tra le istituzioni e le parti coinvolte, consentendo di riportare la discussione nell’alveo della responsabilità e della ricerca di soluzioni capaci di garantire l’interesse generale della comunità materana.

Nel corso del confronto, il tavolo prefettizio ha disposto la sospensione del tentativo di conciliazione, aggiornando la discussione ad una fase successiva alle determinazioni che saranno assunte dal Comune di Matera, alla luce delle interlocuzioni tuttora in corso tra la Regione Basilicata e la società risultata aggiudicataria dell’appalto.

È stato altresì chiarito che eventuali riserve, osservazioni o ulteriori elementi emersi nel corso di tali interlocuzioni saranno trasmessi al Comune di Matera, soggetto istituzionalmente competente alla sottoscrizione del contratto di esercizio con il nuovo gestore del servizio.

La società Miccolis, attuale affidataria del trasporto pubblico locale cittadino, si è riservata di valutare le eventuali condizioni di una proroga tecnica del contratto qualora il Comune di Matera, nell’ambito delle proprie competenze e dei provvedimenti che riterrà di adottare, dovesse richiederne la prosecuzione.

L’aspetto più importante emerso dall’incontro riguarda tuttavia la continuità del servizio.

È stato ribadito con chiarezza che il trasporto pubblico locale della città di Matera non subirà alcuna interruzione.



Si tratta di una rassicurazione fondamentale per migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano autobus e servizi di mobilità pubblica per recarsi al lavoro, a scuola, presso le strutture sanitarie o per svolgere le attività quotidiane. È una garanzia importante anche per le tante persone anziane e fragili che fanno affidamento sul trasporto pubblico e per i numerosi visitatori che scelgono Matera come meta turistica.

La FILT CGIL considera questo risultato un primo passo positivo, frutto del lavoro sindacale svolto e del senso di responsabilità espresso dalle istituzioni presenti al tavolo.

Tuttavia, non abbassiamo la guardia.

Riteniamo che questa vicenda debba rappresentare anche un’occasione di riflessione più ampia sul futuro della mobilità cittadina.

Non basta evitare il caos o scongiurare l’interruzione del servizio. Occorre costruire una prospettiva.

Matera merita un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente, inclusivo e sostenibile.

Una città riconosciuta nel mondo come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, già Capitale Europea della Cultura, non può accontentarsi di gestire le emergenze o rincorrere soluzioni temporanee.

Matera ha bisogno di un trasporto pubblico:

* puntuale ed affidabile;

* adeguato ai flussi turistici che caratterizzano il territorio durante tutto l’anno;

* capace di collegare efficacemente quartieri, borgate e aree periferiche;

* accessibile alle persone anziane e alle persone con disabilità;

* integrato con le altre forme di mobilità presenti sul territorio;

* dotato di mezzi moderni, sicuri e ambientalmente sostenibili;

* fondato sulla valorizzazione della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.



La qualità della mobilità urbana rappresenta infatti uno degli indicatori più importanti del livello di civiltà e di sviluppo di una comunità.

Per questo la FILT CGIL ritiene che, conclusa l’attuale fase emergenziale, debba essere aperto un confronto vero sul modello di trasporto pubblico che Matera intende costruire per il proprio futuro.

Allo stesso tempo, ribadiamo che il cambio di gestione non può avvenire scaricando sui lavoratori il peso delle incertezze amministrative.

Le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico hanno garantito in questi anni il servizio con professionalità, sacrificio e senso del dovere, spesso operando in condizioni difficili e affrontando criticità organizzative senza mai venir meno alla propria funzione sociale.

Per la FILT CGIL restano pertanto imprescindibili alcuni obiettivi:

* la piena continuità del servizio senza alcun disagio per l’utenza;

* la tutela integrale dei livelli occupazionali;

* il rispetto delle clausole sociali previste dalla normativa vigente;

* la salvaguardia dei diritti contrattuali ed economici dei lavoratori;

* la massima trasparenza nelle procedure amministrative;

* tempi certi e adeguati per accompagnare ogni eventuale transizione;

* il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei passaggi che riguardano il futuro del servizio.



Accogliamo positivamente il clima di responsabilità emerso nel corso dell’incontro odierno, ma continueremo a seguire ogni sviluppo con attenzione, determinazione e spirito costruttivo.

Perché il diritto alla mobilità e il diritto al lavoro non sono interessi contrapposti: sono due pilastri della coesione sociale che devono essere difesi insieme.

Matera merita risposte all’altezza della propria storia, della propria bellezza e del proprio prestigio internazionale.

Merita un trasporto pubblico degno di una città patrimonio dell’UNESCO.

Merita istituzioni capaci di programmare e non soltanto di rincorrere le emergenze.

Merita lavoratori rispettati e cittadini che possano contare ogni giorno su un servizio efficiente, sicuro e di qualità.

La FILT CGIL di Matera continuerà ad essere presente, vigile e protagonista di questo percorso, affinché le decisioni che verranno assunte abbiano sempre al centro l’interesse generale della comunità e la dignità del lavoro.

Matera, 12 giugno 2026

FILT CGIL MATERA