Vertenza legno a Matera. Anche Angela ha detto : ” Non Molleremo !”

Per indurre Federlegno a ritornare sui suoi passi e con tanto buon senso per raccogliere le le gittime richieste dei lavoratori e delle lavoratrici del settore legno e arredo, che hanno diritto al riconoscimento e alla corresponsione di quanto loro spetta . E su questo tema è stato ”chiaro e forte” l’intervento di una lavoratrice, Angela Giordano, delegata Feneal Uil alla Natuzzi, sul palco della scalinata della chiesa di San Rocco in Piazza San Giovanni, alla presenza di colleghi che hanno preparato cartelli e striscioni, di delegazioni venute da Puglia, Calabria, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio . Un intervento, il suo, appassionato. a nome di operaie come lei, rivolto anche a quanti non c’erano, per un motivo o per un altro, ma che non debbono restare insensibile a quanto sollecitato con lo sciopero nazionale di otto ore , con manifestazioni comprensoriali a Milano, al Salone del Mobile, a Pesaro e a Treviso. E le richieste sono chiare. Riguardano aumenti retributivi per tutelare il poter di acquisto e combattere l’incremento dei prezzi, maggiore formazione professionale e meno ore di lavoro a pari retribuzione



A ribadirlo gli interventi de delegati Marco Mazzarone ( Filca Cisl BASILICATA), Giuseppe Di Fonzo ( Fillea Cgil Puglia) e di altre regioni, insieme a quelli dei segretari territoriali Angelo Casorelli e Margherita Dell’Otto ( Filca Cisl Basilicata), Domenico Colacicco ( Filca Cisl Puglia) Mino Paolicelli ( Feneal Uil Basilicata) Saverio Loiudice ( Feneal Uil Puglia), Ignazio Savino ( Fillea Cgil Puglia), Angelo Vaccaro ( Fillea Cgil Basilicata),i segretari Giuseppe Bollettino ( Cisl) e Vincenzo Tortorelli (Uil) Basilicata e poi nazionali con le conclusioni affidate ad Antonio Delle Noci ( Filca Cisl Puglia), Serena Morello della Fillea Cgil nazionale e Pierpaolo Frisenna della Fenela uil nazionale. ”Le richieste – hanno detto i sindacati- sono motivate dalla necessità di rivalutare quanto eroso dalla inflazione. Oggi le imprese,a fronte di un aumento del fatturato, fanno carta straccia dell’accordo firmato un passato, che conteneva un meccanismo di recupero dell’inflazione reale e non vogliono corrispondere la rivalutazione del 2022, che corrisponde a circa 130 euro al mese di aumento della paga base”. Cgil, Cisl e Uil non escludono il ricorso a più incisive forme di lotta qualora Federlegno non dovesse tornare al tavolo di trattative. E da Matera è venuta una richiesta ferma, che anche il Governo deve raccogliere.



