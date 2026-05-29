Vertenza Callmat: minoranza chiede seduta Consiglio Comunale aperto prima del tavolo al Mimit del 10 giugno.

“Alla luce del drammatico evolversi della vertenza CallMat e in vista del tavolo di crisi convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per il prossimo 10 giugno, i consiglieri comunali di minoranza rivolgono un sollecito formale e urgente al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco di Matera per dare corso all’immediata convocazione della massima assise cittadina in modalità straordinaria e aperta.” Lo scrivono in una nota in cui ricordanno drammaticamente che “Il tempo a disposizione è ormai azzerato. Dopo il grave e unilaterale taglio del 15% dei volumi di traffico operato da TIM a partire dal 1° maggio, che ha costretto l’azienda a riattivare i contratti di solidarietà, e a seguito del formale annuncio di CallMat di voler avviare le procedure di mobilità per il licenziamento collettivo a luglio con la cessazione totale delle attività a Matera entro dicembre 2026, le istituzioni locali non possono attendere passivamente la burocrazia ministeriale.

L’incontro d’emergenza svoltosi lo scorso 25 maggio presso la Prefettura di Matera ha confermato la massima allerta sociale e la profonda preoccupazione di oltre 300 famiglie materane.

I continui e ingiustificati rinvii del tavolo da parte del MIMIT dimostrano che Matera e la Basilicata devono salire a Roma con una posizione politica blindata, unitaria e condivisa, per evitare lo smantellamento del sito e lo “spezzatino” occupazionale.

La città di Matera non può permettersi la perdita di centinaia di posti di lavoro né la polverizzazione di competenze tecnologiche strategiche.

Chiediamo che l’Assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo, riferisca in Aula prima del 10 giugno per chiarire l’esecutività dei 10 milioni di euro di fondi regionali e le reali garanzie di assorbimento del personale tramite il bando della digitalizzazione sanitaria con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Invitiamo le forze sindacali, i lavoratori, le associazioni di categoria e l’intera cittadinanza a mobilitarsi e a partecipare attivamente al Consiglio Comunale Aperto. Difendere la CallMat significa difendere il futuro economico di Matera.” Matera, 29 maggio 2026 Annunziata Antezza, Angelo Rubino, Tommaso Perniola (Matera Democratica)

Adriana Violetto, Angelo Lapolla, Roberto Suriano (Azione per Matera)

Enzo Santochirico, Marina Rizzi (Progetto Comune)

Roberto Cifarelli, Dominique Cerrone, Raffaele Cotugno, Augusto Toto (Gruppo Misto)

Domenico Bennardi (Movimento 5 Stelle)

Luca Colucci (Materia Futura)

Domenico Schiavo (Basilicata Casa Comune)

Saverio Tarasco (Socialisti e piu’ Europa)

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