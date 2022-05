Vertenza Bufale. Un passo avanti. Patuanelli incalzerà Speranza

Almeno ci si è guardati negli occhi e si è aperta una strada per rispondere alle tante domande, a cominciare da quelle sulla crisi economiche devastante che ha colpito decine di imprenditori e attività del settore zootecnico campano. E in particolare di bufali, dopo gli abbattimenti generalizzati procurati da una pandemia da brucellosi, i cui contorni sono tutti da accertare. L’incontro svoltosi a Roma tra il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino è servito anche a questo. Ministro disponibile a fornire risposte e, sopratutto, incalzerà il collega del ministero della Salute Roberto Speranza affinchè la vicenda rientri nel giusto alveo. E questo potrebbe avere ricadute positiva anche sulla Regione Campania, che ha annunciato la nomina di un commissario. Ma nei fatti la questione, è il caso di dire, è ancora nelle stalle vuote, chiuse, o che stanno per chiudere. Gianni Fabbris per Altragricoltura, che ha guidato la delegazione romana, pur apprezzando l’apertura del ministro per lo sviluppo economico attende che i passi si traducano in fatti. E su questo sono tutti come San Tommaso…



COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA

DEL PATRIMONIO BUFALINO

Roma 31 maggio 2022 ore 17.30. Si è appena conclusa la giornata romana della delegazione del Coordinamento Un itario in Difesa del Patrimonio Bufalino composta da Gianni Fabbris (portavoce), Francesco Geremia (Segretario Generale CNA Nord Campania), Adriano Noviello (Associazione Tutela Allevamento Bufala Mediterranea), Pasquale D’Agostino (Lega Bufalina), Carmine Russo (Associazione Amici della Bufala), Francesco Di Tella (Soccorso Contadino) che nella mattinata hanno tenuto un primo incontro con alcuni parlamentari presso la Commissione Agricoltura del Senato a Palazzo Madama e, nel pomeriggio si sono incontrati con il Ministro all’agricoltura Stefano Patuanelli.

Il Ministro, accompagnato dal suo Responsabile della Segreteria Tecnica, Andrea Battiston, e dal Capo Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale Giuseppe Blasi, si è intrattenuto con la delegazione per oltre un’ora nella Sala Cavour ascoltando dalla diretta voce degli allevatori la loro testimonianza e il racconto della reale situazione del comparto bufalino in Provincia di Caserta.



Al Ministro Gianni Fabbris ha chiesto due cose: di approfondire per quanto di sua competenza le modalità con cui è stata affrontato l’obiettivo di eradicazione della Brucellosi e della TBC valutando in che modo e con quali strumenti poter intervenire per tutelare gli interessi del comparto e dei consumatori e come implementare una strategia di tutela e rilancio di quella che è oggi una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano.

Il Ministro Patuanelli, pur rimarcando i limiti delle competenze del suo dicastero in materia di salute e sanità, ha sottolineato come sia importante sostenere il settore dell’Allevamento Bufalino, strategico per il Paese e per il territorio. Il Ministro Patuanelli ha sostenuto che, all’interno della disponibilità delle risorse, sia possibile individuare ed attivare azioni che mirano a garantire il mantenimento delle attività produttive nel territorio realizzando iniziative mirate. Il Ministro ha “ringraziato la delegazione per questo primo incontro e per aver offerto una testimonianza che arricchisce la conoscenza del Ministero della condizione reale nel territorio di una parte importantissima dell’allevamento nazionale”.



Il Ministro Patuanelli ha invitato il Coordinamento a prospettare ipotesi operative di intervento su cui ha garantito l’ascolto e la collaborazione dei propri uffici e, impegnandosi ad approfondire con il Ministro Speranza alcune criticità emerse dall’incontro, si è detto disponibile e interessato a proseguire il confronto in successivi incontri nelle maniere “più fattive possibili nell’interesse di trovare soluzioni utili e condivise”. Gianni Fabbris a nome di tuuta la delegazione, esprimendo un giudizio fortemente positivo dell’incontro assicura al Ministro l’interlocuzione fattiva e il coinvolgimento pieno degli allevatori impegnati con la mobilitazione ad avanzare proposte.

Il Coordinamento Unitario rimanda alla Conferenza Stampa che terrà domattina 1° giugno alle ore 11 presso il presidio di Casal di Principe al Centro Don Milani in cui verranno approfonditi i temi trattati sia nell’incontro con i parlamentari della mattina che con il Ministro Patuanelli del pomeriggio.

La Conferenza Stampa sarà, anche, l’occasione per esprimere un giudizio compiuto sulla nomina del Commissario Straordinario del Piano da parte della Regione Campania