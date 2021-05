Oggi, 7 maggio, è la giornata della settimana (venerdì) in cui si stabilisce il colore che assumeranno le regioni a partire da lunedì. E in Italia sembra che ci sia un miglioramento generale del rischio per l’epidemia di Covid, con nessuna Regione a rischio alto per la seconda settimana consecutiva. A dirlo è la bozza del monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute, con l’incidenza, nazionale al momento ferma a 127 casi ogni 100mila abitanti, anche se è salito leggermente l’indice Rt (l’indice di trasmissibilità del virus), ora a quota 0,89 rispetto allo 0,85 di sette giorni fa.

Ovviamente ci sono numeri diversi a seconda delle varie regioni, ma quasi tutte sono sotto la soglia di guardia di 1. La superano solo il Molise (1,25) e la Provincia di Bolzano (1,07), mentre la Basilicata è allo 0,82 con classificazione a “rischi basso” e, dunque, con alta probabilità di passare in giallo.

Ma non tutti potranno permettersela questa variazione in meglio. Infatti, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con apposita ordinanza (n. 24/2021) ieri ha disposto la zona rossa per il Comune di Rotondella da oggi, 7 maggio, e fino al giorno 16 maggio 2021. E sempre sino a quest’ultima data, resta la zona rossa anche per i territori comunali di Balvano, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lavello, Rionero in Vulture, Craco e Garaguso.

Con lo stesso provvedimento, per i territori comunali di Abriola, Atella, Castelmezzano, Filiano, Tolve e Montalbano Jonico, invece si è disposta la revoca della zona rossa.

In base ai dati diffusi oggi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, 6 maggio 2021, sebbene si registrisempre un numero significativo di casi, l’incidenza positivi/tamponi -anche se di poco- cala, con due decessi, i ricoveri totali che scendono e quelli in terapia intensiva che non crescono rispetto al giorno precedente.

Dunque, su 1.366 tamponi molecolari, sono stati rilevati 120 positivi ( tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi alll’8,78% in discesa rispetto al 9,75% precedente e inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,95%, mentre quello nazionale è al 3,6%.

I nuovi pochi positivi di oggi riguardano Lavello e Potenza con 13 casi, Matera e Ferrandina con 6, poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano due decessi , mentre i ricoveri totali variano da 164 a 157, mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 10 (4 Pz, 6 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 110 (109 i residenti), che portano il totale dei positivi in Basilicata a 5.971.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 7 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati il 6 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 332.051

Tamponi molecolari totali negativi n. 304.684

Persone testate n. 192.334

Test antigenici totali 14.760

Tamponi molecolari di giornata n. 1.366

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 120

Tamponi molecolari negativi n. 1.246

RICOVERATI N. 157

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 32

Medicina d’Urgenza n. 12

Medicina Interna Covid n. 13

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 17

Medicina Interna Covid n. 06

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 110

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Matera

Deceduti non residenti in Regione Basilicata n. 1

• Campania

POSITIVI TOTALI N. 120

Residenti: n. 120

N. Comune

4 Acerenza

1 Aliano

2 Avigliano

4 Balvano

2 Baragiano

1 Bernalda

1 Brindisi di Montagna

1 Cancellara

1 Castelluccio Inferiore

1 Castelluccio Superiore (domiciliato in Liguria)

6 Ferrandina

7 Genzano di Lucania

4 Grassano

1 Guardia Perticara

4 Lagonegro

1 Lauria

13 Lavello

2 Marsicovetere (n. 1 domiciliato in Lombardia)

6 Matera

1 Miglionico

1 Moliterno

3 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

3 Muro Lucano

4 Nova Siri

2 Picerno

2 Pignola

4 Pisticci

2 Policoro

13 Potenza (n. 1 domiciliato ad Anzi)

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

3 Rivello

1 Rotonda

2 Rotondella (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

3 San Chirico Raparo

2 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

2 Spinoso

1 Stigliano

1 Tito

2 Venosa

GUARITI TOTALI N. 110

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 109

N. Comune

4 Avigliano

8 Balvano

15 Bella (n. 4 domiciliati ad Atella)

1 Castelluccio Inferiore

1 Fardella (domiciliato a Policoro)

2 Ferrandina

1 Filiano (domiciliato a Balvano)

1 Garaguso

3 Grassano

1 Lavello

20 Matera

12 Melfi

5 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano (domiciliato a Bella)

1 Pisticci

14 Policoro

1 Potenza (domiciliato a Balvano)

7 Rionero in Vulture

1 Rotonda

1 Ruvo del Monte

3 Sant’Arcangelo

3 Scanzano Jonico

1 Tricarico

1 Tursi

1 Vietri di Potenza (domiciliato a Balvano)

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Albania (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.971

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.814

DECEDUTI RESIDENTI N. 525

GUARITI RESIDENTI N. 17.688