Verso collaborazione EBAT-Unibas per la promozione del lavoro in agricoltura

In un incontro che si è tenuto giovedì scorso sono state gettate le basi per una collaborazione che confluirà in una convenzione nel giro di poche settimane tra l’Ebat (Ente bilaterale agricolo territoriale) della provincia di Matera e il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali Alimentari e Ambientali (DAFE) dell’Università di Basilicata. “All’incontro -si specifica in una nota- erano presenti Michele Andriulli e Simone Randò in rappresentanza dell’Ebat e il docente del DAFE Vitale Nuzzo che si sta direttamente interessando alla definizione di questo tipo di collaborazione.

Un’iniziativa che punta sostanzialmente ad una promozione del lavoro in agricoltura con un raccordo tra l’ente agricolo e l’università che ha il compito di formare le nuove generazioni. Alla base della convenzione che verrà sottoscritta vi sarà certamente una parte che verrà concentrata sulla promozione della ricerca e un’altra che invece si concentrerà maggiormente su iniziative didattico-formative per gli studenti universitari con la possibilità di inserire anche delle borse di studio o premi per le tesi che coinvolgano tematiche di particolare interesse delle parti. In più un’attenzione sarà concentrata anche sull’educazione al gusto e sulle tematiche alimentari che ne sono direttamente connesse nella promozione dei prodotti locali e anche attenzione sarà data alle aree interne del territorio provinciale che evidentemente costituiscono un bacino prezioso di varietà locali, di insegnamenti e tradizioni ma anche con un ampia possibilità di crescita didattico-formativa rispetto ai temi legati al mondo agricolo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.