Verri (M5S): Non siamo tutti uguali. Ho votato contro e non usufruirò del vitalizio reintrodotto dal centro destra.

“Venerdì scorso sono stata intervistata da Alessandro Sortino, della trasmissione di Italia 1 “Le Iene”, arrivata davanti al palazzo del Consiglio Regionale per un’inchiesta sui vitalizi che la maggioranza di centrodestra ha reintrodotto qualche settimana fa.

Nell’intervista integrale, tagliata per esigenze di redazione, ho chiarito che ho votato contro il provvedimento e che non usufruirò di questo beneficio, come la collega Alessia Araneo.

Il M5S da sempre si oppone ai privilegi, soprattutto in un momento come questo in cui la Basilicata è attraversata da vertenze lavorative che stanno mettendo in ginocchio centinaia di famiglie. NO, non siamo tutti uguali!” E’ quanto ha scritto poco fa la consigliera regionale del M5S Viviana Verri sul proprio profilo social. QUI il link al suo intervento nella seduta del consiglio regionale del 30 dicembre in cui la maggioranza di centro destra ha consumato il blitz sulla “indennità differita”, ovvero il ripristino del vitalizio. Nell’occasione Verri, tra l’altro disse: “In una regione attraversata da 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲, 𝘀𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, con 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗰’𝗲̀, la maggioranza ha scelto di occuparsi del 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶. Mentre fuori da quest’Aula c’è una Basilicata che fatica a restare in piedi, la maggioranza di Centrodestra pensa a 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘁𝗮.

Nel mio intervento lo dico con chiarezza: 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮. 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮.

E racconta perfettamente quali sono oggi le 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮.”

