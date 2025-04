Verri & Araneo: una proposta per sostenere le donne lucane nelle loro scelte personali e lavorative

“Abbiamo presentato una proposta di legge regionale – prima firmataria la consigliera Viviana Verri – volta a tutelare la fertilità, promuovere il social frozen e garantire alle donne autonomia nelle proprie scelte riproduttive. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle sfide contemporanee legate alla precarietà economica, lavorativa e sociale, che influenzano negativamente le decisioni relative alla genitorialità, come evidenziato dai recenti dati ISTAT sul calo demografico regionale.” E’ quanto reso noto con un comunicato a firma delle due consigliere regionali del M5S, Viviana Verri e Alessia Araneo, che così prosegue: “Nel 2024, la Basilicata ha registrato la peggior variazione demografica nazionale con una perdita di 6,3 per mille abitanti, accompagnata da un preoccupante aumento del numero di decessi rispetto alle nascite. Si tratta di un autentico “abisso demografico”, aggravato dalla crescente emigrazione di residenti, soprattutto giovani, verso altre regioni. La nostra proposta di legge si rivolge alle donne lucane tra i 27 ei 37 anni con reddito ISEE inferiore a 30 mila euro, consentendo l’accesso diretto al social frozen nelle strutture sanitarie pubbliche regionali. È previsto inoltre un contributo economico fino a duemila euro per sostenere le spese della crioconservazione degli ovociti, facilitando l’accesso anche alle donne in condizioni di fragilità economica e lavorativa, permettendo così una pianificazione consapevole della maternità. Tra le misure proposte figura anche l’introduzione di un percorso di consulenza multidisciplinare, al fine di garantire una scelta informata e consapevole, libera da pressioni sociali e lavorative. Questa proposta nasce per fornire strumenti reali e concreti che valorizzino la libertà riproduttiva e sostengano le donne lucane nella piena autonomia delle loro scelte di vita. Vogliamo garantire loro la possibilità di scegliere consapevolmente quando e come diventare madri, favorendo una reale conciliazione tra maternità, lavoro e crescita personale. La proposta prevede infine l’istituzione di un Osservatorio regionale sulla fertilità con lo scopo di monitorare costantemente l’efficacia delle misure adottate, promuovere la ricerca scientifica nel campo della salute riproduttiva e migliorare le politiche regionali a tutela della fertilità e dell’autodeterminazione riproduttiva.”

