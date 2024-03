Verità e Violenze non hanno confini e Jorit dipinge e denuncia

Protagonista, facciatosta? L’arte di strada, piaccia o no, intinge i pennelli nei barattoli di colore della verità e ne vengono fuor immagini indelebili che dal cuore, dagli occhi finiscono sui muri scrostati del degrado o dell’ipocrisia. E così ha fatto il napoletano Jorit, sì proprio lui che nel festival di Sochi della gioventù è riuscito a farsi fotografare con il presidente russo Putin per dimostrare che è ”umano”. Un sorriso per l’arte e per la verità che non devono avere confini sui teatri di conflitti dove il sangue, purtroppo, scorre tra le popolazioni dall’Ucraina alla striscia di Gaza. E il grande murale che svetta su un palazzo di Mariupol, la città di Maria, con le violenze -ricorda il direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza, Francesco Calculli- commesse sulla popolazione locale dal regime locale sostenuto da forze del Patto Atlantico ne sono una conferma. Attendiamo Yorit, è un auspicio, per tanti murale sulla pace e senza paura di disegnare la verità.



JORIT, IL MURALES DI MARIUPOL : QUANDO L’ARTE DIVENTA UN POTENTE STRUMENTO PER INCHIODARE IL POTERE ALLA VERITA’ E PER SMONTARE LA PROPAGANDA OCCIDENTALE.

Lo street artist napoletano e antifascista Jorit ha realizzato un grande murale su un palazzo di Mariupol, città del sud-est dell’Ucraina per denunciare le violenze commesse sulla popolazione locale da parte del regime nazionalista di Kiev e della Nato. Questo bellissimo murale su cui riflettere ci parla dell’importanza di andare oltre le apparenze. Guardare solo la superficie ci impedisce di conoscere le forze nascoste che muovono la realtà, perché nella nostra epoca la propaganda è nelle democrazie occidentali ciò che il randello è in uno stato totalitario. L’istruzione insegna alle persone come pensare, mentre la propaganda insegna alle persone cosa pensare.

Francesco Calculli, direttore Museo del Comunismo e della Resistenza