Il Sindaco Bennardi questa mattina si è recato al mercato del sabato per verificare se ci fossero le condizioni per adottare provvedimenti. Lo ha fatto con una diretta video in cui ha comunicato che è in funzione un contatore degli accessi (al momento si era sulle 800 presenze) e che è in vigore un piano specifico anticovid che si verificherà se viene rispettato e se sarà sufficiente a garantire uno svolgimento in sicurezza anche in futuro. Altrimenti, dopo aver sentito le categorie, non esclude possibili eventuali misure ulteriori. Rinnovato l’invito al rispetto delle misure in vigore.

Proprio ieri, anche i consiglieri di minoranza del centrodestra erano intervenuti sull’argomento (https://giornalemio.it/politica/matera-i-consiglieri-del-centrodestra-chiedono-controlli-al-mercato-del-sabato/)

Ecco il video della diretta: