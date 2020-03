Quando si attacca il cuore del sistema e lo si mette a serio rischio, questo comincia a rivelare la sua faccia peggiore, perché costretto in una disperata difesa del suo tornaconto incurante dei danni che arreca alla comunità. E non si fa specie a schiacciare chi gli si mette contro, fosse anche una ragazzina che si batte contro lo stravolgimento climatico provocato in primis dall’uso di fossili.

Si può iscrivere in tale scenario la vicenda di queste ore che vede protagonista l’ambiente di lavoro di una azienda petrolifera canadese in cui è stato distribuito ai dipendenti un adesivo (raffigurante una ragazzina di spalle, nuda, con il nome Greta sulla schiena, mentre un uomo la trattiene per le trecce, pronto a violentarla) da attaccare sul casco, con l’evidente esplicito invito allo stupro di Greta Thumberg, non importa se è poco più di una ragazzina.

Il caso è stato portato fuori da qualche dipendente disgustato e poi incredibilmente confermato (anche se non rivendicato) da un dirigente di questa società che ha cercato di sminuire sottolineando che in fondo Greta non è mica una bambina.

Una vicenda di inaudita violenza che ha fatto il giro del web sollevando giustamente denuncia e critiche.

Michelle Narang (HuffPost Canada) per prima ha denunciato l’accaduto su Facebook ed ha contattato un dipendente dell’azienda petrolifera che, in forma anonima per paura di ritorsioni, ha rivelato alcuni dettagli circa l’adesivo che avrebbe fatto parte di materiale promozionale distribuito da un’altra compagnia interessata a produrre altri adesivi simili per l’azienda petrolifera in cui lui lavorava.

Sempre Michelle Narang ha contattato il general manager dell’azienda incriminata e gli ha chiesto se fosse a conoscenza di tali adesivi raffiguranti lo stupro di una minorenne e questi, nel confermare di esserne al corrente, ha aggiungento -incredibilmente- che: “Non è una bambina, ha 17 anni“, ergo atta ad essere stuprata. Lo stesso ha poi comunque detto che l’azienda non ha niente a che fare con la produzione e la distribuzione dell’adesivo.

Rivendicarlo sarebbe stato troppo anche per lui.

Anche Greta Thunberg è infine venuta a conoscenza dell’episodio ed ha replicato tramite Twitter in modo lapidario: «Stanno diventando sempre più disperati. Questo dimostra che stiamo vincendo».

Sicuramente non è il primo e non sarà l’ultimo attacco alla battaglia che Greta sta conducendo per la salvaguardia del clima, ma sicuramente è tra i più sgradevoli e vergognosi.