Verdura marcia davanti al Parlamento contro un sistema che strangola i produttori e affama i consumatori.

“Stamattina siamo entratə in azione rovesciando davanti al Parlamento sacchi di cibo scartato dalla Grande Distribuzione Organizzata per denunciare un sistema che strangola i produttori e affama i consumatori.” E’ quanto scrivono in una nota gli attivisti di Ultima Generazione in cui spiegano che “L’Italia sta affrontando una crisi agricola senza precedenti, e i prezzi sono alle stelle. Molte famiglie non possono più permettersi del cibo sano: questa è la gravità della situazione. Dietro questi aumenti ci sono fenomeni climatici estremi come siccità, alluvioni e grandinate, infatti pure gli agricoltori si trovano in difficoltà, per di più schiacciati dalle logiche della grande distribuzione. Così non si può continuare. È un sistema marcio, e Ultima Generazione si sente in dovere di denunciarlo. Quella di stamattina è solo una delle molte azioni di protesta che vorremmo organizzare nei prossimi quattro mesi. Però per continuare a coinvolgere più persone e per garantire loro formazione e tutela legale è fondamentale anche il tuo aiuto: sostienici affinché la nuova campagna possa moltiplicare la sua efficacia!

Il leghista Lorenzo Fontana, presidente della Camera, così come La Russa, hanno definito la nostra protesta un “atto vandalico”. Si scandalizzano per della cicoria fuori dalla loro porta, ma non per il fatto che 4 famiglie su 10 faticano ad arrivare a fine mese, non per le tonnellate di cibo sprecato in tutta la filiera, non per le migliaia di aziende agricole (italianissime) che ogni anno sono costrette a chiudere a causa del clima estremo e delle follie del mercato. Tutto questo non li preoccupa? Sembra proprio di no, visto che dopo oltre 2 anni di governo Meloni, gli agricoltori continuano a sentirsi completamente inascoltati dalla politica. Noi invece siamo molto preoccupatə e arrabbiatə. Se lo sei anche tu, sostieni la campagna Il Giusto Prezzo nel continuare le azioni e portare questo tema all’attenzione della politica!” VIDEO: https://x.com/i/status/1892167780926927356