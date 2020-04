L’amicizia, la stima, il rispetto, la riconoscenza si vedono nei momenti di difficoltà, come ripete un vecchio adagio popolare. E così è per i rapporti tra una azienda e il territorio in cui opera e la ospita, come la spagnola Edp che ha impianti di energia rinnovabile in Basilicata, che ha donato 750.000 euro alla nostra regione per l’acquisto di test di diagnosi rapida da utilizzare nei nostri ospedali. Una donazione apprezzata per il fabbisogno di questi kit che consentirà di intervenire, per tempo, nelle diagnosi di 15.000 pazienti. Il commento dei vertici della società, riportato nel comunicato che segue, sintetizza impegno e vicinanza dell’azienda in un momento difficile per la comunità internazionale. E la solidarietà è giunta sulla ali del vento, con l’auspicio che anche altre aziende seguano il positivo e concreto esempio della Edp Renovaveis.

IL COMUNICATO

EDP Renováveis devolve 750.000 € alla lotta contro il Covid-19

Al fine di supportare le comunità locali nella lotta alla pandemia, la Società ha avviato iniziative in tutti i mercati in cui opera

In Italia, EDPR ha concentrato i propri aiuti nella Regione Basilicata, in favore della quale verranno acquistati test di diagnosi rapida che consentiranno alle strutture ospedaliere locali di esaminare 15000 pazienti

Madrid, 7 aprile 2020: EDP Renováveis (Euronext: EDPR), leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e tra i più importanti produttori di energia eolica al mondo, presente in 14 Paesi, ha destinato 750.000 € in aiuti alla lotta contro il Covid-19. La Società sta, infatti, finanziando progetti nelle comunità locali della maggior parte dei mercati in cui opera per contribuire a limitare gli effetti del Coronavirus.

Gli aiuti saranno distribuiti su dieci Paesi (Belgio, Brasile, Colombia, Spagna, Stati Uniti, Francia, Grecia, Italia, Polonia e Romania) con iniziative di vario tipo, dalla donazione a banche alimentari, all’acquisto di materiale sanitario, dispositivi medici e test rapidi, fino alla fornitura di materiale scolastico digitale per agevolare lo svolgimento della didattica a distanza. In ciascun mercato si è condotto uno studio per individuare le singole necessità, con l’obiettivo di apportare gli aiuti nel modo più efficace possibile.

João Manso Neto, CEO di EDPR, ha osservato: “Stiamo attraversando un periodo eccezionale che interessa tutto il mondo, un momento che ci richiede responsabilità come membri solidali di una collettività sottoposta a una crisi senza precedenti. EDPR come società ha una chiara componente sociale nel proprio DNA. Insieme formiamo una famiglia che si propone di trasformare il settore energetico e, nel contempo, di contribuire a migliorare la comunità in cui è presente, specialmente in questo momento di bisogno. Non abbiamo dubbi che, insieme, potremo superare questa difficoltà».

Per quanto riguarda l’Italia, Paese nel quale la Società conta su una capacità installata di oltre 270 MW e su un importante portafoglio di progetti in sviluppo, gli aiuti sono stati indirizzati alla Regione Basilicata e destinati all’acquisto di test diagnostici rapidi.

Roberto Pasqua, Country Manager di EDPR, ha sottolineato: “EDPR si è assunta l’impegno di stimolare il settore delle rinnovabili in Italia. Si tratta di un processo lungo che può essere realizzato solo con il sostegno di tutta la società civile, a partire dalle comunità in cui è presente, senza risparmiarsi, per garantirne il benessere e la salute. Vogliamo essere al fianco dei nostri concittadini e assicurare loro il supporto necessario in questi momenti così inaspettatamente complessi». Contatto stampa: Rafael Solís, Director of Corporate Communication & Stakeholder Management E-mail: rafael.solis@edpr.com

I 750.000 euro di contributo per la lotta al Covid-19 erogati da EDP Renováveis si aggiungono agli oltre 5 milioni di euro che il Gruppo EDP ha donato a livello internazionale al Portogallo ed al Brasile.



Chi è EDP Renováveis (EDPR)

EDP Renováveis (Euronext: EDPR) è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e quarto produttore globale di energia eolica. Contando su un ampio portafoglio di progetti in fase di sviluppo ed una flotta di impianti produttivi di elevato valore, EDPR ha conosciuto una crescita eccezionale negli ultimi anni ed è attualmente presente in 14 mercati internazionali (Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Grecia, Italia, Messico, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America).

EDPR nel suo complesso si è assunta un impegno a favore dello sviluppo sociale in termini di sostenibilità e integrazione. Non a caso è presente nell’indice Bloomberg sulla parità di genere e si è meritata la certificazione Top Employer 2020 per l’Europa (Spagna, Italia, Francia, Romania, Portogallo e Regno Unito), entrambi i riconoscimenti ricevuti per le politiche destinate ai propri dipendenti.

Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), principale azionista di EDPR, è una società elettrica internazionale all’avanguardia per creazione di valore, innovazione e sostenibilità. EDP è presente nell’indice Dow Jones Sustainability da 13 anni.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.edpr.com