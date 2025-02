Venosa: presentazione del libro “Paesaggi dell’abbandono. Riforma Fondiaria in Basilicata”

Sarà presentato sabato 15 febbraio 2025 alle ore 18 a Venosa (Pz) il libro “Paesaggi dell’abbandono. Riforma Fondiaria in Basilicata” realizzato dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Dopo la prima tappa nel metapontino a Scanzano Jonico (Mt) Nella sala conferenze della Chiesa Madonna delle Grazie dove si svolgerà la presentazione sarà allestita anche la mostra fotografica con alcune immagini di Luca Somma, autore del libro, edito dalla Casa Editrice Giannatelli di Matera. Previsti gli interventi di saluto del Sindaco di Venosa, Francesco Mollica, dell’Assessore alla cultura, Rossella Centrone e di Felice Lovaglio Manzi, Presidente dell’Associazione Venosa Città della Cultura affiliata alla Rete associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane Aps. Dialogheranno con il fotografo e autore Luca Somma, la professoressa Maria Fara Favia dell’Università degli Studi della Basilicata la quale ha contribuito insieme ad un gruppo di studiosi ad impreziosire il libro con un contributo scientifico e Rocco Franciosa, Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps che ha promosso la pubblicazione. La manifestazione patrocinata dal Comune di Venosa, dal Ministero della Cultura, dal Club Unesco del Vulture, dall’Ente Pro Loco Italiane e dall’Associazione Venosa Città della Cultura rientra negli eventi “Un pozzo di libri” promosso dall’amministrazione comunale nella rassegna “Nati per Leggere” del Centro per il libro e la lettura che ha tributato Venosa del titolo di Città che legge per il prossimo triennio. Al termine della presentazione gli interessati potranno ritirare la copia del libro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.