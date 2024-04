Venosa: Contrasto alle dipendenze, il 29 aprile iniziativa all’istituto Battaglini

Lunedì 29 aprile, al Battaglini di Venosa, si terrà l’evento di apertura della “Prima Vera della prevenzione”, l’insieme di attività previste negli istituti scolastici superiori della Provincia di Potenza inserite in Itineraria, progetto di prevenzione e contrasto alle vecchie e nuove dipendenze approvato dalla Direzione generale per la salute e le politiche della persona della Regione Basilicata e realizzato dalla cooperativa sociale Iskra, aderente a Legacoop. Il progetto si pone l’obiettivo di favorire interventi di riduzione del danno e prevenzione dei rischi collegati al consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, di promuovere i servizi sociali e sanitari attivi nel territorio, di favorire reti comunitarie, di incrementare l’osservazione e il monitoraggio degli stili di vita con particolare attenzione alle “new addiction”, ovvero le dipendenze dalle nuove tecnologie e dal gioco d’azzardo compulsivo.

L’attività di lancio sarà caratterizzata dall’apertura dei Giochi olimpici dell’istituto alle ore 10.30 con un laboratorio di “peer education”, educazione tra pari, dal titolo “La vittoria? Dipende da te”. Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede che gli alunni delle classi quinte presentino essi stessi le forme di dipendenza, illustrino le modalità di azione delle droghe e i loro danni, valorizzino le diverse discipline sportive come stile di vita sano e funzionale al benessere dell’individuo, in un’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai loro compagni. Gli aspetti psicologici verranno approfonditi dalla direttrice del Serd Potenza Francesca Malerba. Nei giorni successivi gli studenti saranno impegnati in una sana competizione su dieci attività sportive (calcio a 5, pallavolo, ping pong, salto in lungo, badminton, scacchi, dama, lancio del peso, freccette, calcio balilla) che si concluderanno con le premiazioni nella mattinata del 4 maggio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.