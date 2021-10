Ha atteso con pazienza e sofferenza, per le conseguenze di quella aggressione subita nel suo studio di Ferrandina ( Matera) quattro anni fa, e alla fine la giustizia ha dato ragione al dottor Leonardo Trentadue. Il giudice monocratico presso il Tribunale di Matera, Rosa Bia, ha condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) un uomo di Ferrandina accusato di aver aggredito il suo medico di famiglia causandogli lesioni e la frattura del femore. Il fatto avvenne a Ferrandina il primo settembre del 2017. Il Tribunale ha ,inoltre, a condannato l’aggressore al pagamento di 20 mila nei

confronti della parte lesa. Il medico, difeso dall’avvocato Gianvito Mantarano, era stato aggredito e picchiato dal suo assistito dopo essersi rifiutato di rilasciare un certificato necessario per il rinnovo della patente di guida, in cui avrebbe dovuto omettere l’esistenza di alcune patologie del suo paziente. Quest’ultimo era stato denunciato dai Carabinieri con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. Nel procedimento si era costituito parte civile l’Ordine dei Medici, assistito dall’avvocato Angela Galetta.Una vicenda, quella del dottor Leonardo Trentadue, oggi in pensione, che evidenziò ancora una volta la situazione di tanti colleghi in trincea ma che rispettano fino in fondo le regole deontologiche. La sua storia ebbe risonanza nazionale. Se ne occuparono i media e tra questi anche alcune trasmissioni televisive di cronaca oltre a sindacati ( Fimmg) e l’Ordine provinciale dei medici. Le sue parole ribadite in una intervista televisiva colpirono per fermezza e coerenza. ” Da questa triste vicenda – aveva detto Trentadue, intervistato dall’ospedale Madonna delle Grazie, dove era stato sottoposto a intervento chirurgico a causa della frattura del femore- ci sono alcuni aspetti positivi. Quello di far capire che ho difeso il diritto dei medici, di una persona che puo’ perdere la vita …di fronte a un principio etico”.