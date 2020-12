Quest’anno il termine ‘’open day’’, a causa dei limiti imposti dall’epidemia da virus a corona, ha una applicazione che si apre al virtuale per i ragazzi delle medie e i loro genitori che dovranno orientarsi per l’iscrizione alle medie superiori. All’Istituto tecnico commerciale e per geometri ” Antonio Loperfido- Adriano Olivetti” di Matera hanno scelto la strada degli appuntamenti on line: un click e via con il tour guidato e con i referenti della scuola pronti a fornire tutte le delucidazioni per orientarsi nella maniera giusta. Nella nota che segue giorni, contatti e link per l’open tour al Loperfido-Olivetti da sabato 12 dicembre al 20 gennaio 2020. E poi ci sono i laboratori. Non perdeteli!



COMUNICATO STAMPA

Perché se parti con il piede giusto è meglio. E le cose migliori vanno fatte insieme, devono essere condivise, ragionate, partecipate.

Quale scuola superiore scegliere è un momento delicato perché capire qual è l’itinerario formativo ideale significa cominciare bene gli anni che porteranno verso altri traguardi di studio e di lavoro.

L’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera, consapevole dell’importanza della scelta che le famiglie devono effettuare nella fase finale della Scuola Media, invita genitori e alunni ad entrare nella realtà di un Istituto storico della città, una scuola che però non si culla su ciò che è stato fatto ma che guarda sempre in avanti per garantire un’offerta formativa all’avanguardia con i tempi.

All’Itcg ci sono le condizioni per vincere le indecisioni sulla scelta dell’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado e per farlo bisogna incontrare chi all’interno dell’Istituto è impegnato nei diversi ruoli assegnatigli.

Sì, dobbiamo vederci, attraverso gli schermi dei computer.

Spesso vengono chiamate “open day”, che vuol dire giornate aperte, il momento per confrontarsi con tutti coloro che questa scuola già la vivono, come insegnante, tecnico o studente.

Ecco, allora, la proposta della “commissione per l’orientamento” dell’Itcg Loperfido-Olivetti, che ha predisposto una pianificazione di attività che è una vera e propria azione di orientamento educativo e formativo.

Incontriamoci, online: sabato 12 dicembre con i turni delle ore 16/17/18; sabato 19 dicembre con i turni delle ore 16/17/18; sabato 9 gennaio con i turni delle ore 16/17/18. E poi domenica 10 gennaio con i turni delle ore 10/11/12; venerdì 15 gennaio con i turni delle ore 16/17/18; mercoledì 20 gennaio con i turni delle ore 16/17/18.

Gli eventi sono organizzati in tre turni e per la partecipazione è gradita la prenotazione compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/33Q2oRF

Il pulsante di partecipazione sarà attivo il giorno dell’evento.

E quest’anno alunni e genitori potranno partecipare ai laboratori didattici pomeridiani organizzati da remoto che serviranno per conoscere meglio i docenti, le materie caratterizzanti la nostra offerta formativa e saranno proficui momenti di dialogo tra docenti e famiglie.

Ecco i laboratori (turni alle ore 16 e 17): Matematica applicata-Progettazione e Topografia-Informatica (lunedì 14 dicembre); Economia Aziendale-Scienze della navigazione aerea-Scienza della terra e Biologia (martedì 15 dicembre); Geografia turistica-Discipline turistiche e aziendali (mercoledì 16 dicembre); Inglese, Francese e Spagnolo-Storia dell’Arte (giovedì 17 dicembre).

Ci si può prenotare a uno o più laboratori compilando il seguente modulo: https://bit.ly/36LUaMa

La prenotazione è consigliata, ma non è obbligatoria. Il pulsante di partecipazione sarà attivo il giorno dell’evento.

La referente per l’orientamento in entrata dell’Itcg Loperfido-Olivetti, prof.ssa Marilena Cuccarese, è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle attività proposte o per eventuali incontri con le famiglie (sia online che in presenza) che vogliano conoscere in modo approfondito l’offerta formativa dell’Istituto. Per prenotare un appuntamento personalizzato si può:

• scrivere una mail a m.cuccarese@loperfido-olivetti.edu.it

• telefonare al numero 3206807337

• inviare un messaggio whatsapp al numero 3206807337.

L’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera, diretto dalla prof.ssa Antonella Salerno, fornisce supporto alle famiglie per le procedure di iscrizione online, previa prenotazione con l’ufficio studenti al numero 0835.332372.

Il momento è cruciale, ora è il momento di attenuare i dubbi e rafforzare le motivazioni e l’Itcg può essere davvero utile per la decisione da prendere.

Vi aspettiamo!