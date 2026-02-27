Venghino signori, venghino….ecco una nuova legge elettorale con il trucco!

Altro giro, altra corsa, altra legge elettorale. Poteva non farlo una maggioranza che sta operando un lavoro ai fianchi della impalcatura portante della Repubblica, ovvero la Costituzione, con una curvatura centralizzante del potere nelle mani dell’esecutivo? E come si fa? Destabilizzando uno dei tre piloni portanti (che sono: esecutivo, legislativo e giudiziario), quello della della magistratura rea di non essere allineata al volere del governo. Con una attacco frontale quotidiano teso a svilirlo dinanzi ai cittadini e ad indicarlo come il colpevole di ogni male possibile. Con norme punitive ed imbavaglianti come quella sulla Corte dei Conti rea di fare il proprio mestiere: controllare che i soldi degli italiani siano spesi bene, ovvero in conformità alla legge, dal governo. E come quella tesa a determinare uno stravolgimento dell’assetto del potere giudiziario -ora al vaglio di un referendum- dividerlo, indebolirlo, portarlo sotto controllo. Ora serviva fare una legge elettorale su misura, per provare a rimanere incollati su quelle poltrone. Ed eccola che s’avanza. E’ stata presentata ieri la proposta di legge che -se approvata- andrebbe a sostituire le attuale norme elettorali, denominate Rosatellum e approvate ad ottobre 2017. Che a loro volta sostituirono la precedente legge elettorale del 2015, nota come Italicum (valida solo per la Camera dei deputati) e la famigerata Porcellum opera del leghista Calderoli, in vigore per il Senato della Repubblica e non abrogata dall’Italicum. Ma quale è l’effetto principale perseguito dalla nuova proposta? Ottenere con un 46% di preferenze il 57% dei seggi. E chi si avvantaggerebbe in base alle attuali stime dei partiti? Guarda caso, proprio la destra che è al governo, la quale otterrebbe un distacco tale che le consentirebbe di governare senza problemi. Cosa che non capiterebbe se rimanesse in piedi con l’attuale sistema elettorale, con cui sembra che ci sarebbe un sostanziale pareggio alla Camera e al Senato. Nessuno avrebbe una maggioranza assoluta, ma con il campo progressista unito che sarebbe leggermente avanti a Montecitorio. Questo, almeno, sarebbe lo scenario emerso da una simulazione effettuata da YouTrend per SkyTg24. Dunque con questa proposta del centro destra, nessuna introduzione delle preferenze (nonostante anni di promesse da parte di Meloni) e l’eliminazione dei collegi uninominali con un Parlamento sempre più composto da “nominati“ (come meravigliarsi allora che nessuno si ribelli ai continui voti di fiducia che annullano il ruolo delle Camere?).

Poi c’è il proporzionale con il trucco. Ovvero con un premio di maggioranza alto (70 seggi alla Camera e 35 al Senato) che nome della “governabilità” distorce di fatto le scelte fatte dagli elettori, quindi la rappresentatività. E se ci aggiungiamo la scarsa partecipazione al voto immaginate che potere viene consegnato nelle mani di soggetti che rappresentano una minoranza degli italiani ma che deterranno una maggioranza drogata. E allora se ogni voto deve avere lo stesso peso, si faccia una riforma elettorale con un proporzionale puro. Poi si re-impari, come forze politiche, a costruire nel Parlamento alleanze tra i diversi interessi emersi da una veritiera rappresentanza degli elettori. Ma già litigano i meloniani con Lega e Forza italia. Perchè i primi, dopo essere stati presi con le mani nella marmellata dell’ennesimo dietro front rispetto a quello che sostenevano in materia di preferenze- hanno annunciato la presentazione di emendamenti per ripristinarle. Roba che sa tanto di ammuina come dicono a Napoli, considerata la ferma contrarietà dei due principali alleati leghisti e azzurri. Ma è questo il circo Barnum che governa il Paese. Venghino, signori, venghino… che lo spettacolo continua. C’è solo ancora da aggiungere che cambiare la legge elettorale a ridosso delle votazioni non è che poi porti tanto bene a chi lo fa. Vedi come andò con il Porcellum nel 2005 e con il Rosatellum nel 2017.