Vengà dotto’…e turista Usa finisce in cantina

Non è la prima volta che i navigatori satellitari confondano idee e appannano i riflessi di turisti che devono raggiungere una struttura ricettiva dei rioni Sassi, ma imboccando con l’auto la strada sbagliata. Durante l’anno di Matera ”capitale europea della cultura” i turisti finivano lungo la scalinata delle Poste, tra via del Corso o via delle Beccherie, o imboccavano contromano via San Biagio accanto al ”fontanino” della chiesa di San Domenico. Si erano fidati del ”navigatore satellitare” e ci avevano riso sù, facendosi trarre d’impaccio dai Vigili del Fuoco. Ed è quello che si è ripetuto nel pomeriggio di venerdì 28 giugno lungo via via San Biagio, per una comitiva di turisti statunitensi che a bordo di una utilitaria di colore bianco , finita davanti alla cantina Vizziello, noto ai materani veraci come quella di ” Panz a crdenz”. A nulla sono valsi gli inviti dei passanti a fare attenzione e quanto raccomandato dal proprietario della struttura ricettiva, che aveva precisato che il luogo era raggiungibile a piedi… Ma il ‘navigatore’ non può sbagliare a New York come a Roma, a Matera, trattandosi di capitali. Tanto spavento. Ma alla fine sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno ”arpionato” e tirato la vettura da quella strettoia in discesa, con l’ausilio del verricello. Operazioni seguite e filmate dai passanti e con un commento unanime: “ma come è potuto accadere? Le mappe digitalizzate sono quelle…” Giusta osservazione ma senza risposta. Da parte nostra ne aggiungiamo un’altra, altrettanto pertinente: ” E con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, cosa accadrà”. Non ci resta che affidarci a san Biagio, al quale è dedicata la strada che delimita il Sasso Barisano, e a san Cristoforo protettore degli automobilisti…