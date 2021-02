Venerdì 26 febbraio, il Museo Nazionale di Matera, in collaborazione con le guide professioniste lucane di A spasso in Basilicata e Guida-Matera.it, proporrà al pubblico visite guidate gratuite – comprese nel costo del biglietto, ridotto, di 2 euro – a Palazzo Lanfranchi tra storia, arte e poesia.

“Sempre nuova è l’alba”, è il titolo dell’iniziativa proposta per dare un segno di speranza nel futuro e di fiducia nella ripresa di quelle attività che hanno maggiormente sofferto della crisi economica causata dalla pandemia.

La poesia di Rocco Scotellaro guiderà, infatti, i visitatori in un percorso che si snoda dai suggestivi ambienti sotterranei dell’edificio, già Seminario diocesano, attraverso le sale del museo, con narrazioni dinanzi al telero Lucania ’61 di Carlo Levi e agli affreschi staccati dalle chiese rupestri di Matera, per poi terminare sul terrazzo dell’edificio seicentesco dal quale si gode di una straordinaria vista sul Sasso Caveoso e sulla Murgia.

Le visite partiranno ogni mezz’ora dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19,00 per gruppi contingentati di visitatori e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Data la particolarità degli ambienti scavati, non sarà consentito l’accesso a persone con capacità motoria ridotta o limitata.

L’iniziativa è per ricordare la Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations, per valorizzare la professionalità delle guide turistiche, quotidianamente impegnate a presentare a visitatori di tutto il mondo il ricco patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico; nell’occasione si offre la possibilità al pubblico di conoscere siti che normalmente non sono visitabili o che non sono interessati dai grandi flussi turistici.

Quest’anno la Giornata è coincisa con la domenica, giorno di chiusura dei Musei italiani per le note restrizioni dovute allo stato di emergenza e alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Per informazioni:

3887557831

angelamilici74@gmail.com

34770622542

info@guida-matera.it