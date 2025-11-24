Venerdì, nuova seduta consiliare, stesso copione: Toto o non Toto, that is the question!

Venerdì, 28 novembre, di prima mattina -alle 8,30- è stata convocata una nuova seduta del Consiglio comunale di Matera. La questione al primo punto all’ordine del giorno è sempre la stessa: Toto o non Toto, questo è il problema! Una vicenda che sta diventando per l’appunto amletica. Con il rischio che se non viene disinnescata con una soluzione (ritiro della candidatura o altri volenterosi che arrivano in ulteriore soccorso) la situazione potrebbe tramutarsi in un pericoloso harakiri, con l’ex anatra, ora non più zoppa, che potrebbe perfino ritrovarsi cucinata per bene, magari “all’arancia“. Ma come abbiamo ascoltato dagli interventi dei nuovi adepti della maggioranza nicolettiana nell’ultimo consiglio (tipo Angelino e Casino), c’è tanta fiducia nelle capacita taumaturgiche del Sindaco, che “troverà una soluzione“. Bene, staremo tutti a vedere cosa accadrà in questa nuova puntata. Otto i punti in tutto all’ordine del giorno. Oltre al primo di cui abbiamo detto, vi sono tre mozioni e quattro ordini del giorno. Eccoli in dettaglio: “1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello

Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad

oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e

mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n.

0106086/2025 del 15.10.2025);

3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad

oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi

strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025);

4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad

oggetto: “Crisi idrica regionale e governance di Acquedotto Lucano S.p.A. –

Rafforzamento del ruolo del Comune di Matera”- (Prot. n. 0116645/2025 del

06.11.2025);

5. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi

consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Rubino, avente ad oggetto:

“Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e

sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”;

6. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi

consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco avente ad oggetto: “Richiesta di

confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del

nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle

fonti rinnovabili”;

7. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino

avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del

03.09.2025);

8. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Bennardi, avente ad oggetto: “Sostenere e attuare politiche di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nel territorio contro la violenza di genere e qualsiasi forma di violenza. Adesione all’iniziativa ANCI sulle buone pratiche in tema di parità e violenza di genere” – (Prot. n. 0117535/2025 del 10.11.2025).” (Nel caso ve ne fosse la necessità, la 2^ convocazione è fissata alle ore 16.00 di lunedì 01 dicembre 2025 sempre presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera) Come sempre verrà assicurata la diretta streaming della seduta sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuovedirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.