Venerdì, il Consiglio Comunale riprova ad eleggere il Presidente, poi 13 interrogazioni, odg e mozioni varie.

“Provaci ancora Sam” è il titolo italiano di un film in cui il protagonista, interpretato da Woody Allen, in cui nella versione originale si chiava Allen Felix e in quella nostrana Sam Felix. E venerdì prossimo, il Consiglio Comunale di Matera a sua volta, proverà ancora e nuovamente a superare lo scoglio della terza votazione a maggioranza qualificata (i due terzi dei suoi componenti) e provare così ad eleggere il Presidente del Consiglio indicato e votato già per due volte dai gruppi politici che sostengono la Giunta guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti: il consigliere di Fratelli d’Italia Augusto Toto. Ce la farà la maggioranza Nicoletti, grazie a nuovi supporter? In mancanza, difenderà la sua scelta at libitum rinviando ogni volta il punto, piuttosto che cambiare nome così come richiesto dalle minoranze su questo punto -al momento- unite? Vedremo. Di sicuro, per quanto la questione meriterebbe una soluzione dal punto di vista di completamento delle cariche istituzionali, non incide di fatto sul prosieguo sia dell’attività di governo che di quello ei lavori consiliari. Considerato che un presidente pro tempore è contemplato dalla norma, ruolo e che -sin dall’insediamento dell’assise- viene assolto dal consigliere anziano Donato Braia, per altro senza percepire l’indennità che sarebbe dovuta all’inquilino ufficiale di quella postazione. Cosa che, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, porta beneficio alle casse comunali per diverse migliaia di euro al mese. Vedremo se lunedì vi saranno novità sul punto. Per il resto, sono iscritti altri 13 punti all’ordine del giorno contemplanti: 5 mozioni, 4 interrogazioni (tra cui una su una presunta incompatibilità di Braia) e 4 ordini del giorno, su argomenti diversi come potrete leggere dal dettaglio dei punti che elenchiamo a seguire integralmente.

Dunque il Consiglio Comunale “convocato in seduta straordinaria di 1^convocazione alle ore 15:00 di venerdì 21 novembre 2025 (e di 2^ convocazione di lunedì 24 novembre 2025) alle ore 16.00 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera” , è chiamato a trattare il seguente Ordine del Giorno:1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Mozione a firma di diversi consiglieri avente ad oggetto: “Istituzione del Piano Comunale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) – (Prot. n. 0100669/2025 del 02.10.2025)”; 3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025); 4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025); 5. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Crisi idrica regionale e governance di Acquedotto Lucano S.p.A. – Rafforzamento del ruolo del Comune di Matera”- ( Prot. n. 0116645/2025 del 06.11.2025); 6. Mozione a firma dei consiglieri Lisurici e Niglio avente ad oggetto: “Installazione Endopank – una panchina gialla – per sensibilizzazione sull’endometriosi”- (Prot. n. 0117498/2025 del 10.11.2025); 7. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere comunale Bennardi in riferimento all’evento cena in data 10/09/2025 in Piazza San Pietro Caveoso – ( Prot.n. 0092295/2025 del 12.09.2025); 8. Interrogazione a risposta scritta e oralea firma del consigliere Cotugno, in riferimento a eventuale incompatibilità del Consigliere Braia ai sensi dell’art. 63 del TUEL – ( Prot.n. 0104813/2025 del 13.10.2025); 9. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad oggetto: “Chiusura e limitazione del servizio Postamat in città per motivi di sicurezza, richiesta di chiarimenti e azioni urgenti dell’Amministrazione Comunale”- ( Prot. 0106087/2025 del 15.10.2025); 10. Interrogazionea risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi sul Terminal Bus di Via Don Luigi Sturzo – ( Prot. n. 0108123/2025 del 21.10.2025); 11. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Rubino, avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”; 12. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”; 13. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025); 14. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Bennardi, avente ad oggetto: “sostenere e attuare politiche di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nel territorio contro la violenza di genere e qualsiasi forma di violenza. Adesione all’iniziativa ANCI sulle buone pratiche in tema di parità e violenza di genere” – ( Prot. n. 0117535/2025 del 10.11.2025).” Come sempre è assicurata “la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.“