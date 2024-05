“Venerdì a Potenza “U mozz’c’ dei contadini di San Gerardo”

Nell’ambito del maggio potentino venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 18.30, si svolgerà a Potenza “U mozz’c’ dei contadini di San Gerardo”. Una suggestiva merenda al tramonto, organizzata dalla Compagnia di danza popolare “Iatrida”, dal Gruppo “Tarantella dei contadini di San Gerardo e dall’Associazione Culturale “U Uarniedd” , farà rivivere la festa del momento conviviale e musicale, ideato dalle donne dei Contadini di San Gerardo, nel lontano 1800.

Gruppi di contadini sfileranno al suono della tarantella, lungo le vie del centro storico, per invitare tutti nella Piazzetta Santa Lucia. In questo spazio festoso arriveranno le contadine con i loro panieri profumati, tovaglie e vettovaglie per sfamare i contadini ed offrire ai presenti “nu mozz’c” di pane e frittata o affettati. Ad allietare il momento, oltre ai canti, le danze e i suoni della tradizione lucana, ci sarà una contadina falconiera che si dedicherà al volo del suo barbagianni Tonino. Chiunque potrà unirsi alla festa gratuitamente, per scoprire il piacere di quella condivisione che, all’epoca, intensificava i rapporti sociali, consolidava legami e creava momenti di felicità.

Con questa singolare iniziativa – spiegano gli organizzatori- si intende preservare il prezioso patrimonio culturale della società rurale agricola e contadina che, con la scomparsa degli ultimi depositari, rischia di sparire.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.