Venerdì 7 giugno si riunisce il consiglio comunale di Matera

Il Comune di Matera con una nota comunica che “Il presidente Francesco Salvatore ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, venerdì 7 giugno alle ore 16 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione lunedì 10 giugno alle ore 16), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione a firma dei consiglieri Toto, Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “Individuazione di un’area disponibile per l’installazione di un luna park ai sensi della L. 18 marzo 1968 n. 337”;

2. Mozione di indirizzo a firma di diversi consiglieri comunali (Carlucci, Stifano, Losignore, Caldarola, Paterino, De Palo T. e Pilato) in favore delle famiglie che vivono con difficoltà uno dei bisogni essenziali quale quello abitativo;

3. Comunicazione prelievi dal Fondo di Riserva: Delibera di G.C. n. 180/2024 del 16.05.2024 avente ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva per € 85.000,00”; Delibera di G.C. n. 176/2024 del 16.05.2024 avente ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva per € 18.000,00”; Delibera di G.C. n. 202/2024 del 30.05.2024 avente ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva per € 34.000,00”;

4. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 141 dell’11 aprile 2024 avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026. Quarta variazione”;

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026. Terza variazione;

6. Area a servizi pubblici adiacente alla Chiesa della SS.ma Addolorata individuata in catasto al fg. 71 p.lla 97: variante della specifica destinazione a Servizi ai sensi dell’articolo 64 comma 2 del RU e approvazione del progetto di ampliamento del complesso parrocchiale di cui alla richiesta di Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28/bis del DPR 380/01 e dell’articolo 15 delle NTA del RU;

7. Progetto di completamento delle opere di Urbanizzazione della zona 33 Commerciale in località San Giacomo – via La Martella. Approvazione stralcio n. 1 e n. 2. Approvazione Schema di Convenzione;

8. Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28/bis del DPR 380/01 e degli articoli 15 e 62 delle NTA del RU, sull’ area individuata in catasto al foglio 67 part. 3691, 4402, 4399, 2636 in parte, 4401, 2647, tra via Gravina e via Granulari – APPROVAZIONE.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera. “