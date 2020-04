Di avvisi ne abbiamo ricevuti e sentiti in tutte le rime e già da ieri, ci hanno messo in guardia così come era accaduto per un venerdì 13 anche per venerdi 17: ” Non per mettervi in ansia, ma oggi godetevela…domani è venerdì 17 di un anno bisestile con un asteroide in arrivo durante una pandemia e parlerà Conte…” oppure ” Tranquilli…Domani è solo venerdi 17, di un anno bisestile, in un mondo in quarantena”. Avvisi ai naviganti reali e virtuali a starsene a casa e a luci spente, magari stringendo nelle mani un amuleto. E c’è come Franco Capolupo, edicolante di via Ridola, e bersagliere di Matera,che il corno rosso appeso c’è l’ha per davvero. E’ li da 10 anni e ha perso la corona…ed ecco perchè il covid 19 qui si è attaccato al tram. ” Quando va male va male – dice Franco- o di lunedì o di sabato, o di 13 o di 17 non fa differenza. Comunque sfortuna o meno la crisi c’è e si sente. Attendiamo misure economiche serie per andare avanti. In giro e da quanto si vede e si sente c’è la desolazione. Altro che turismo di prossimità”. Come non dargli torto. Comunque per quanti credono o no ai venerdì marcati 13 o 17 il corno di Franco funziona e fa il suo dovere. ”Non è in vendita” commenta. Fa parte del chiosco ed emana i suoi influssi malefici…verso chi ci vuole male.