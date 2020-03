Non erano a norma, e quindi pericolose per la salute, le oltre 1160 mascherine sequestrate a Matera dalla Guardia di Finanza, in due esercizi commerciali. Nei confronti dei titolari, rispettivamente un italiano e uno straniero sono state elevate sanzioni amministrative. E nel caso del primo anche una denuncia per ”assembramento”, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. L’operazione è stata condotta dalla Compagnia nell’ambito delle misure di contenimento del Coronavirus, disposte dalla Prefettura, che hanno portato al controllo sul territorio provinciale 367 persone e 86 esercizi commerciali di vario genere.

” Come è noto- riporta la nota delle fiamme gialle- Come noto, l’emergenza epidemiologica in atto ha determinato nell’Autorità di Governo la necessità di adottare disposizioni urgenti volte a contrastare la diffusione del COVID-19 e a contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale.

Coerentemente con tali misure, la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, è chiamata ad adeguare il proprio dispositivo di vigilanza in funzione dell’esigenza di sostenere l’economia sana del paese e di attenuare la situazione di sofferenza e di difficoltà manifestata da cittadini, imprese e professionisti.

Le Fiamme Gialle Materane, in questo momento sono impegnate “prioritariamente” e senza soluzione di continuità, al contrasto di tutte quelle condotte illegali che abbiano correlazione con l’emergenza sanitaria, come disciplinata dalle disposizioni diramate dall’Organo di vertice del Corpo, quali:

· intercettare fenomeni di immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale e agenti biocidi contraffatti o non sicuri;

· l’attenzione alle violazioni che, in ragione dell’accentuata richiesta di taluni prodotti, riguardino la disciplina sulla pubblicità dei prezzi, la qualità delle merci nonché, in generale, i casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi medesimi;

· i controlli volti a garantire l’osservanza del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e/o di apertura di esercizi commerciali.