E’ da un po’ che lo ‘scroscio” del gettito d’acqua della vasca della villa comunale tace e il risultato è che il fondo è diventato un melmoso acquitrino, ideale habitat per flora e fauna stanziali, e le acque non sono ” nè chiare e nè fresche” come recitano i noti versi petrarcheschi. Serve la solita periodica manutenzione. Altrimenti è meglio svuotare la vasca, sarà più facile pulirla in attesa di tempi migliori. Vecchia storia quella della manutenzione delle fontane, per le quali – dai rioni Sassi, al centro alle periferie- occorre un ”piccolo” contenuto di spesa per provvedere alla pulizia periodica e alla sostituzione di componente usurate dal tempo o vandalizzate. La primavera ormai c’è e bimbi, anziani e famiglie nella villa comunale ci vanno. Ci hanno segnalato il problema che sul piano del decoro lascia a desiderare e lo giriamo all’Amministrazione comunale perchè trovi tempi e modi per provvedere.



