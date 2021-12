…mantenendo distanze, indossando mascherine e lavandosi le mani. Naturalmente vaccinatevi, ma con le varianti covid in agguato che viaggiano con i viaggiatori… c’è da stare all’erta. Per cui meglio evitare gli spostamenti, salvo casi di estrema necessità e niente colpi di testa, che rischiano di mettere a repentaglio la propria salute e quella degli altri. E citiamo l’esempio ”fresco fresco” dell’Agenzia viaggi ”Terra del sole” di San Giovanni in Fiore (Cs) che aveva programmato con partenza da Matera il 30 dicembre un Capodanno a Gatteo a mare, Cesenatico, San Marino, Riccione, Urbino e Loreto e ritorno il 2 gennaio 2022. Bus con 53 passeggeri e tutti materani. ‘ Si è preferito – ci ha detto Franco, uno degli organizzatori-di tutelare la sicurezza di tutti cancellando il tour, che recupereremo in primavera. Nessuno perderà quanto pagato. Ma ci teniamo alla salute dei concittadini. Il Capodanno lo trascorreremo qui a casa, in sicurezza”. Un bell’esempio di serietà e senso di responsabilità. L’evoluzione dell’epidemia da covid, del resto, con il bollettino dei contagiati in aumento,a cominciare da bambini e minori, consiglia di non forzare la mano. Ed è corsa ai tamponi, con positivi, asintomatici, venuti da da pranzi, cene, ricevimenti e altre attività di incontro legate al tempo libero. Natale e capodanno di buon senso, evitando la rima tampone-veglione. Passaparola.