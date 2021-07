Non la pigliate a scherzo. Il virus a corona si sarà pure appisolato sotto i 40 gradi e passa di luglio, ma fa il suo verso e si è mimetizzato con la tendenza alle varianti con le lettere dell’ alfabeto greco (Alfa, Beta, Gamma, Delta) e con nove tra le più diffuse nel BelPaese del SarsCoV2 in circolazione nel mondo. A indicarlo la banca

internazionale Gisaid, nella quale vengono depositate le

sequenze genetiche ottenute nei Paesi di tutto il mondo. Parliamo di sole sequenze.La variante Alfa (B.1.1.7) , identificata nell’ottobre 2020 in Gran Bretagna, è ancora la più comune in Italia con il 44,3% del totale delle sequenze depositate. La seconda variante per diffusione , proveniente dall’India è la Delta,ed è indicata con

la sigla B.1.617.2 e identificata in India, e ha una grande velocità di diffusione, rispetto alla Alfa, , con il 27,2% delle sequenze depositate.

Alfa e Delta sono Variants of concern (Voc) , perchè destano preoccupazione in tutto il mondo. Per farla breve la Voc che circola in Italia è la variante Gamma,indicata con la sigla P.1 e le sequenze depositate sono state del 4,3 per cento. E’ stata identificata all’ inizio di quest’anno in Giappone e poi in Brasile.



Finita? C’ è ancora la variante Beta (B.1.351), proveniente dal Sudafrica dove è stata indentificata e ha una alta velocità di propagazione, con una efficienza superiore (pari al 50 per cento) rispetto al virus originario . Predilige soprattutto i giovani. Buone notizie perchè non sono state depositate sequenze da un mese buono. A completare la dotazione delle varianti, si fa per dire, ci sono anche le cinque varianti allo studio o inglese Variants under investigation (Vui ) . Eccole. Ma per fortuna abbiamo solo una sequenza depositata , che è la Eta (B.1.525), paru all’1,5 per cento delle sequenze depositate, e identificata la prima volta in Nigeria. Al totale corrispondono allo 0,4% le sequenze depositate della variante Lambda (C 37),che è stata identificata in Perù. Ci sono tutti i continenti o quasi. E per fortuna, almeno per ora, le altre varianti non hanno portato al deposito di sequenze e quindi a segnalazioni. Le citiamo: sono la Epsilon, indicata con le sigle B.1.429 e B.1.427, identificata in California; la Iota (B.1.526) identificata a New York e la Kappa (B.1.617.1) e identificata in India. E’ l’occasione per ripassare l’alfabeto e a stare comunque all’erta, I flussi sono in movimento e anche le varianti del covid, nonostante il clima tropicale.