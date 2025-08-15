Vandalizzata nella notte di Ferragosto la IC Pascoli di Matera

“Buon ferragosto alla comunità educativa e scolastica della Pascoli. Buon ferragosto anche al gruppetto che, a cavallo di mezzanotte, ha pensato bene di passare un po’ di tempo nel plesso Lazazzera/Moro e di lasciarci qualche ricordo della allegra serata, dopo aver scavalcato la recinzione e aperto una finestra al piano terra. La Dirigente Scolastica ha ovviamente segnalato alle autorità l’accaduto e stiamo verificando anche se manca qualcosa, oltre a ciò che è stato buttato a terra, alle scritte ecc.

Cosa cercavano? Cosa volevano dimostrare stanotte? Certo è che emerge un’altra istanza educativa notevole per la nostra scuola e per la città, su cui riflettere…

Ad ogni modo, Buon Ferragosto.” E’ l’amaro post che poco fa è apparso sulla pagina ufficiale dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera per denunciare la bravata che si sarebbe consumato nella notte scorsa ad opera di vandali che evidentemente non avevano altro di meglio da fare che violare e danneggiare un luogo dedicato alla formazione (magari, anche proprio della loro?) e alla crescita sana delle nuove generazioni. Un segno dei tanti di una società in rapida decadenza e che non riconosce più l’importanza di quei presìdi che possono contribuire a resistervi. D’altronde, persino le istituzioni che si dovrebbero occupare della preservazione di questi luoghi (ad esempio dotandole di videosorveglianza, oltre che alle esigenze di tutti i giorni e del miglioramento strutturale) non lo fanno come dovrebbero, per scarsità permanente di risorse a ciò destinate. Quelle stesse risorse che sembrano invece sbocciare dal nulla e in quantità fantasmagoriche quando si tratta di destinarle, invece, all’economia della morte, della guerra. Roba che a volerci trovare un senso….bisogna ricorrere a Vasco. Comunque, la denuncia alle autorità è partita. Si spera che vengano individuati i responsabili. Ma una partita come questa, non si gioca e -soprattutto non la si può pensare di vincere- solo su un terreno securitario, come va di moda nei piani alti romani degli attuali padroni del vapore. E’ con la cultura e solo con quella che si può sperare di salvare il salvabile.

