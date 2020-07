Le foto che vengono dai parchi urbani di Macamarda e via IV Novembre,a Matera, sono eloquenti. Panchine incendiate e altri segni dei vandali di turno presi dalla noia o dalla voglia di fare qualcosa di devastante su un bene comune. Nessuna giustificazione, ma condanna. Ragazzi che sfogano così l’assenza di valori e motivazioni per rispettare sè stessi e gli altri, perchè un parco è di tutti e va preservato. Le telecamere dovrebbero avere ripreso gli autori e non è escluso che si possa risalire agli autori. I danni vanno pagati. Meglio se in natura. Come prevede da legislazione inglese con lavoro per la comunità. Giriamo il suggerimento all’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Tragni, che interverrà per ripristinare panche ed elementi di arredo. Ma servono educazione e rieducazione nei loro confronti e verso quanti, a cominciare dalla famiglie (istituto in crisi) dovrebbe fare di più per evitare eccessi.